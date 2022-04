España vuelve a superar los 47,4 millones de habitantes tras perder población por la pandemia Gana 50.490 personas empadronadas durante 2021 Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de abril de 2022, 12:08 h (CET) Un total de 47.435.597 personas estaban empadronadas en España el pasado 1 de enero, lo que supone 50.490 habitantes más respecto al año anterior y volver a superar la barrera de los 47,4 millones tras la pérdida de población que supuso el estallido de la pandemia del coronavirus en 2020. Así consta en el avance provisional de la Estadística del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2022, dado a conocer este jueves. La serie histórica del padrón continuo del INE, recogida por Servimedia y que comienza en 1988, indica que esos 47.435.597 habitantes empadronados suponen la segunda cifra más alta en los últimos 25 años, solo por detrás de los 47.450.795 del 1 de enero de 2020.

Del total de personas empadronadas el pasado 1 de enero, 41.923.039 tienen nacionalidad española (el 88,4%) y 5.512.588, extranjera (el 11,6%). Así, la cifra de españoles baja por segundo año consecutivo y la de extranjeros supera los 5,5 millones por primera vez desde 2013.

Durante el año pasado, el número neto de españoles se redujo en 21.920 personas (un -0,1%) y el de extranjeros aumentó en 72.410 (un 1,3%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la UE crecen en 13.400 (un 0,8%), mientras que los no comunitarios suben en 59.010 personas (un 1,5%).

SEXO, NACIMIENTO Y EDAD

Un 49,0% del total de inscritos en el padrón son hombres y el 51,0%, mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros hay más hombres (50,1%). El 84,2% de la población ha nacido en España y un 15,8% en el extranjero. Por nacionalidad, el 94,0% de los españoles ha nacido en España, frente al 9,4% de los extranjeros.

Por edades, un 14,9% de la población tiene menos de 16 años; un 35,0% entre 16 y 44 años; un 30,1% entre 45 y 64, y un 20,0%, 65 o más años.

Por nacionalidad, las diferencias más acusadas en el porcentaje de edad entre españoles y extranjeros se dan en el grupo de 16 a 44 años. Así, un 32,6% de los españoles se encuentra en este grupo de edad, frente al 52,9% de los extranjeros.

La edad media de la población inscrita en el padrón es de 44,1 años. La de los españoles es de 45,0 años y la de los extranjeros, de 37,1 años (la de los ciudadanos de países pertenecientes a la UE se sitúa en 39,6 años).

Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos británicos (54,1 años), alemanes (50,0) y franceses (43,0). Por el contrario, las más bajas corresponden a los ciudadanos hondureños (30,4 años), pakistaníes (31,1) y marroquíes (32,0).

COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

Las comunidades autónomas más pobladas a 1 de enero de 2022 son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, y las que tienen menos población resultan ser La Rioja, Cantabria y Navarra. En el último año la población empadronada aumentó en nueve comunidades autónomas y disminuyó en ocho. Los mayores incrementos se produjeron en la Comunidad Valenciana (32.701 personas más), Andalucía (21.748 más) y Cataluña (19.940 más), y los principales descensos en términos absolutos entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022 se dieron en Castilla y León (13.075 menos), Asturias (7.293 menos) y Comunidad de Madrid (6.795 menos).

En términos relativos, los mayores aumentos de población estuvieron en Murcia (0,9%), Comunidad Valenciana (0,6%) y Navarra, Baleares, Cataluña y Andalucía (0,3% en todas ellas). Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla (-1,3%) y Ceuta (-1,1%), y Asturias (-0,7%), Castilla y León y Extremadura (ambas con -0,5%) presentaron los mayores descensos.

EXTRANJEROS

La proporción de ciudadanos extranjeros sobre el total de la población inscrita en España se sitúa en el 11,6% a 1 de enero de 2022. Las comunidades con mayor proporción de extranjeros son Baleares (18,8%), Cataluña (16,2%) y Comunidad Valenciana (15,3%). Por el contrario, las de menor proporción de extranjeros son Extremadura (3,3%), Galicia (4,4%) y Asturias (4,5%).

Durante el año 2021, el número de extranjeros aumentó en la mayoría de las comunidades autónomas y disminuyó en dos, así como en Ceuta y Melilla. Las comunidades que registran los mayores incrementos de población extranjera son Comunidad Valenciana (27.039), Andalucía (25.642) y Cataluña (12.470).

En términos relativos, los mayores incrementos de población extranjera se dan en Andalucía y Comunidad Valenciana (3,6% en ambas), y Galicia (2,9%). Y los mayores descensos, en Ceuta (-9,6%) y Melilla (-7,4%).

Los extranjeros inscritos en el padrón continuo pertenecientes a la UE suman 1.605.384. Dentro de estos, los más numerosos son los rumanos (623.097), los italianos (273.889) y los alemanes (115.099). Entre los extranjeros no comunitarios, destacan los ciudadanos marroquíes (879.943), los colombianos (312.915) y los británicos (290.372).

Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos durante 2021 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (21.164 más), Italia (16.633 más) y Venezuela (11.672 más). Y los mayores descensos, entre los de Rumanía (-21.376), China (-5.663) y Brasil (-4.898).

MUNICIPIOS

De los 8.131 municipios que hay en España, 4.991 tienen una población menor de 1.000 habitantes. Las comunidades con mayor número de localidades con menos de 1.000 residentes son Castilla y León (2.011), Castilla-La Mancha (637) y Aragón (627). Por el contrario, las que tienen menos son Canarias (un municipio), Murcia (dos) y Baleares (seis).

En cuanto a municipios de mayor tamaño, en España hay 64 municipios con más de 100.000 habitantes. De ellos, 13 pertenecen a Andalucía, 11 a Cataluña y 10 a Comunidad de Madrid. Un 39,9% de la población empadronada reside en localidades mayores de 100.000 residentes. Los porcentajes más altos se dan en Comunidad de Madrid (71,1%) y Aragón (50,8%). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (8,4%) y Extremadura (14,2%).

Por otro lado, un 20,2% de la población vive en municipios menores de 10.000 habitantes. Los porcentajes más elevados se dan en Extremadura (50,1%), Castilla-La Mancha (44,2%) y Castilla y León (44,1%). Y los más bajos en Murcia (3,8%) y Comunidad de Madrid (5,7%).

En los municipios menores de 1.000 habitantes, un 6,8% de la población es de nacionalidad extranjera. En los de más de 100.000 habitantes este porcentaje es de un 12,6%. La proporción más elevada de extranjeros (13,0%) se da en los municipios con población entre 50.001 y 100.000 habitantes.

En España existen 253 municipios con un porcentaje de extranjeros superior a un 25,0% respecto a su total poblacional. En 20 de ellos, este porcentaje supera el 50,0%. En más de la mitad de las localidades (4.117), el porcentaje de extranjeros respecto al total de su población no supera un 5,0%. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas España vuelve a superar los 47,4 millones de habitantes tras perder población por la pandemia Gana 50.490 personas empadronadas durante 2021 Uatae exige al Gobierno que “mueva ficha ya” para aprobar la Ley de la Cadena del Transporte Indica que es “imprescindible para terminar con la espiral de precarización y explotación que sufren los autónomos y micropymes del sector” Famosos españoles recaudan fondos para traer a madres y niños de Ucrania através de vídeos personalizados La iniciativa servirá para apoyar diferentes proyectos de ayuda y servicios de atención primaria a familias que se ven forzadas a dejar atrás su país FACUA pide vigilar a bares y restaurantes para asegurar que ofrecen agua de grifo gratis, como dicta la Ley de Residuos Esta práctica lleva años implantada en otros países europeos, como Francia La Reina, nueva Defensora de la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de Unicef Se calcula que más de un 13% de los menores con edades comprendidas entre 10 y 19 años tienen un problema mental diagnosticado