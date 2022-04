Gran plantel internacional para el estreno del Comunidad de Madrid Ladies Open 126 jugadoras del Ladies European Tour, procedentes de 22 países, se darán cita en el Club de Golf Jarama RACE del 5 al 8 de mayo Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de abril de 2022, 10:52 h (CET) El Comunidad de Madrid Ladies Open, que se disputará en el Club de Golf Jarama RACE del 5 al 8 de mayo, está completando un gran plantel internacional, ya que está confirmada la presencia de las mejores jugadoras del Ladies European Tour. La nómina de golfistas que dará lustre a esta nueva cita del calendario del Ladies European Tour y primera de la temporada que se jugará en suelo europeo está encabezada con nombres tan importantes como Anne Van Dam, Lee Anne Pace, Maja Stark, Linn Grant o Celine Herbin.

La holandesa Anne Van Damm es una de las figuras más relevantes del golf femenino actual y alterna su participación tanto en el Ladies European Tour como en el LPGA Tour.

La jugadora de 26 años participó en la Solheim Cup de 2019, en la que Europa logró la victoria, y tiene en su palmarés siete triunfos, cinco en el Ladies European Tour, incluyendo tres en España, el Estrella Damm Ladies Open y el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino de 2018 y 2019.

La sudafricana Lee Anne Pace no sólo ocupa actualmente el número uno de la Race to Costa del Sol, también ha sido la última jugadora en imponerse en un torneo del Ladies European Tour en Madrid. Fue en 2013, con motivo de la celebración del Open de España en el Club de Campo Villa de Madrid.

La sueca Maja Stark también tiene buenos recuerdos de España, ya que en 2021 se impuso en el Estrela Damm Ladies Open, triunfo que unió al logrado en el Creekhouse Ladies Open un mes antes. La jugadora de 22 años se hizo profesional en 2021, ocupa la tercera plaza en la Race to Costa del Sol y cuenta en su haber con otra victoria en el Circuito LETAS.

Su compatriota Linn Grant también se encuentra en la zona noble del Race to Costa del Sol, concretamente en el segundo puesto, y estrenó su palmarés en el Ladies European Tour hace apenas un mes con su victoria en el Joburg Ladies Open.

Finalmente, otra golfista que dejará el LPGA Tour para jugar el Comunidad de Madrid Ladies Open será la francesa Celine Herbin. La jugadora gala también sabe lo que es ganar en nuestro país, ya que una de sus dos victorias en el Ladies European Tour la logró en Andalucía, en La Reserva de Sotogrande Invitational de 2019.

