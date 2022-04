​El protocolo de la moción de censura Si consigue la mayoría absoluta en la votación, automáticamente el candidato se convierte en alcalde quedando cesado el anterior María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

jueves, 21 de abril de 2022, 09:51 h (CET) La Ley Orgánica 5/1985 marca cuál es el protocolo a seguir en relación a la moción de censura al alcalde. El procedimiento establecido, y que marca el artículo 197, se centra en torno a tres fases: presentación, tramitación y votación.



La presentación de la moción de censura se ajusta, al menos, a la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la corporación. Esta presentación debe incluir el nombre del candidato a la alcaldía. El escrito, además, debe incluir las firmas de los participantes en la moción y estas deben estar autenticadas por notario o por el secretario general de la corporación.

En la fase de la tramitación, una vez autenticado el documento de presentación, se procede a su entrega al secretario general para comprobar que todo está sujeto a la norma. Este paso es necesario para poder extender la correspondiente diligencia acreditativa de la moción de censura.

Tras la comprobación, el documento se presenta en el Registro General de la corporación «quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro». Seguidamente, y como acción que cierra esta fase, el secretario de la corporación remite, a todos los miembros de la misma, notificación del día y la hora de la sesión de presentación de la moción de censura.

La votación se realiza en un pleno presidido por una Mesa de Edad, estando excluidos el alcalde y el candidato a la alcaldía. La Mesa da lectura a la moción de censura y da la palabra al candidato a la alcaldía, al alcalde y a los portavoces de los grupos municipales. Seguidamente se somete a votación la moción de censura.

Si la moción de censura consigue la mayoría absoluta en la votación, automáticamente el candidato se convierte en alcalde quedando cesado el anterior.

La toma de posesión del nuevo alcalde se realizará en la misma sesión ante el pleno de la corporación. Y si este no estuviera presente, la ceremonia de la toma de posesión se organizará en un plazo de cuarenta y ocho horas máximo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Recuerdos Los mayores tenemos la posibilidad de tirar del “disco duro” mental para volver a vivir los buenos momentos ​“Les trobes en lahors de la Verge Maria” Fue la publicación más importante de los reinos de Castilla y Aragón ​El protocolo de la moción de censura Si consigue la mayoría absoluta en la votación, automáticamente el candidato se convierte en alcalde quedando cesado el anterior Bochorno machista en Paraguay Como surgida del abismo de los siglos, la ancestral miopía de los mediocres y reaccionarios dijo presente esta semana en la política paraguaya ¿Peligra el futuro de España, si aumenta el endeudamiento público? Sánchez y su gobierno no dudan en hipotecar a nuestros descendientes con deudas millonarias, contraídas para atender sus despilfarros gubernamentales