jueves, 21 de abril de 2022, 07:54 h (CET) El fútbol es un deporte que levanta pasiones, que mueve cada año a millones de personas a los estadios y a otras miles a apostar por sus equipos favoritos en las casas de apuestas nuevas. Es cierto que hay partidos que despiertan mayor interés, encuentros que son conocidos como “clásicos”, pues en muchos de ellos se enfrentan las mayores rivalidades del fútbol internacional. ¿Cuáles son estas? En el presente post las repasamos.

Argentina vs Brasil

Argentina y Brasil son países con gran tradición futbolística, por lo que es de esperar que sus selecciones no solo sean las mejores de América, sino que también estén entre las más destacadas del mundo. Cuando estas selecciones se enfrentan en eliminatorias de la CONMEBOL o en el mundial, los aficionados colman los estadios y se convierten en parte esencial del partido. Ambas selecciones han tenido a dos de los de los mejores futbolistas de todos los tiempos: Maradona en Argentina y Pelé en Brasil, lo que también ha hecho aumentar la rivalidad entre ellas.

Inglaterra vs Escocia

La rivalidad entre Inglaterra y Escocia es la más vieja de la historia del fútbol, ya que data de 1872, cuando se enfrentaron por primera vez. Pero ¿a qué se debe? Aunque ambas regiones comparten país (Reino Unido), tienen siglos de conflictos socio políticos. Esto ha hecho que la fanaticada escocesa considere a la inglesa como un viejo enemigo.

Francia vs Italia

El que Italia y Francia sean rivales en las canchas se remonta al año 1910, cuando tuvieron su primer partido. Estos dos países han tenido durante años una relación amor-odio que se ha extrapolado al deporte. Uno de los enfrentamientos recientes mejor recordados es la final de la Copa del Mundo de 2006 cuando ambos equipos se vieron las caras en la final, con una victoria memorable para Italia.

México vs USA

La CONCACAF, liga en la que compiten México y USA, ha sido por años dominada por estos países, muy por encima de los otros participantes. Esto ha hecho que la rivalidad entre ambas selecciones no haga más que aumentar. Si a esto le añadimos los conflictos geográficos que por años han tenido ambas naciones, entenderemos mejor la pasión de sus fanaticadas.

Alemania vs Países Bajos

Sobre el origen de la rivalidad entre Alemania y los Países Bajos hay varias teorías. Por ejemplo, se cree que comenzó tras la final de la Copa del Mundo de 1974 cuando la selección alemana resultó ganadora. Otros piensan que esta competitividad viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aunque no hay nada claro, de lo que sí estamos seguros es de que en Europa pocas rivalidades son tan fuertes.

Portugal vs España

Portugal y España no solo son países vecinos, sino también grandes rivales en las canchas, una rivalidad que se cree comenzó en el año 1921. Aunque si vamos mucho más atrás, los conflictos entre ambos países comenzaron en la guerra ibérica. Hasta ahora, Portugal y España han jugado muchos partidos amistosos y torneos que llenan las canchas.

Corea del Sur vs Japón

Considerada una rivalidad histórica en las canchas asiáticas, Corea del Sur y Japón llenan estadios cada vez que se enfrentan. Es probable que este "odio" haya surgido debido a que por 30 años Japón colonizó a Corea del Sur. Esto se trasladó al fútbol desde su primer partido oficial celebrado en 1954.

