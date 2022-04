El Salón de Gourmets abre sus puertas el próximo lunes en Madrid Presenta un intenso programa de actividades, entre ellos concursos, degustaciones, presentaciones, show cookings, conferencias, etc Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 20 de abril de 2022, 12:15 h (CET) El mayor evento dedicado a los productos delicatesen de Europa, celebra su 35ª edición del 25 al 28 de abril de 2022, en el recinto ferial IFEMA. Se ha preparado un intenso programa de actividades, entre ellos concursos, degustaciones, presentaciones, show cookings, conferencias, etc. La feria tiene un espíritu netamente comercial, por eso está dirigida exclusivamente a los profesionales nacionales e internacionales de la hostelería, restauración, distribución agroalimentaria, catering y comercio especializado.

Novedades

El Campeonato de España de Pizzas Gourmet by Magma de Cabreiroá se celebra por primera vez en España de la mano de Jesús Marquina junto con la AEPA (Asociación Española de Pizzeros Artesanos) y Grupo Gourmets. Jesús Marquina, conocido como “Il Doctore Marquineti”, 5 veces campeón del mundo y embajador de la Pizza en España por la Asociación de Pizzerías Italianas (API), inaugurará el campeonato al que no le faltarán masterclass, exhibiciones acrobáticas y toda una competición en torno a las 5 modalidades del campeonato, cuyos ganadores representarán a España en el próximo Campionato Mondiale della Pizza que se celebrará en Parma, Italia.

Pizza Clásica : la más conocida y consumida en el mundo. Redonda, fina, crujiente por fuera y esponjosa por dentro.

: la más conocida y consumida en el mundo. Redonda, fina, crujiente por fuera y esponjosa por dentro. Pizza Pala : la de mayor gramaje, cocida directamente a la piedra. De forma alargada, toma su nombre del utensilio (pala) utilizado para sacarla del horno.

: la de mayor gramaje, cocida directamente a la piedra. De forma alargada, toma su nombre del utensilio (pala) utilizado para sacarla del horno. Pizza Taglio : o pizza al corte, cuadrada, cocida en bandeja de metal, se corta a discreción con tijeras.

: o pizza al corte, cuadrada, cocida en bandeja de metal, se corta a discreción con tijeras. Pizza sin gluten: la modalidad más complicada por la naturaleza de las harinas.

Ante la expectación que ha suscitado este primer campeonato en España patrocinado por Magma, el agua de origen carbónico de Cabreiroá, Negrini /Robo, el principal importador y distribuidor de alimentos y vinos italianos ofrece su tomate en exclusiva para la base de las pizzas. Albe, la empresa madrileña fabricante de productos lácteos, entre los que desataca la mozzarella, también ha querido sumarse aportando precisamente este queso, ingrediente fundamental en la elaboración de una buena pizza y 5 Stagioni, empresa líder en la producción de harina de calidad superior, ofrecerá a los concursantes su amplia variedad de harinas de trigo para aquellos que realicen su masa “in situ”.

Pequeños gourmets

El Grupo Gourmets, fiel a su compromiso con la educación y la alimentación saludable para el desarrollo físico y cognitivo adecuado de los gourmets del futuro, organiza los Talleres Infantiles desde el año 2000. Todas las mañanas se abren las puertas de este espacio para acoger a los escolares, más de 800 en su última edición, que aprenden a través de juegos los principios básicos de una dieta saludable.

Los niños conocerán las cualidades de alimentos como el pan a través del Taller del Pan organizado por Horneo Fresh, el Taller del Atún, convocado por Balfegó, descubriendo la importancia de este pescado, así como los distintos tipos de queso en el Taller del Queso, de la mano de GourmetQuesos. Y el Taller de la Carne, con la I.G.P Ternera Gallega que explicará a los escolares cómo se alimentan y crecen estos terneros a través de divertidas actividades. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Salón de Gourmets abre sus puertas el próximo lunes en Madrid Presenta un intenso programa de actividades, entre ellos concursos, degustaciones, presentaciones, show cookings, conferencias, etc Clos de Lôme, Isidra 2018, vino de finca Un sabroso tinto de la Denominación de Origen Valencia 5ª Edición de Tastarròs: Fiesta del Arroz en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia Este fin de semana, la ciudad del Turia acoge a decenas de restaurantes que ofrecerán distintos arroces elaborados con las variedades D.O. Arròs de València ​Más de 50 chefs cocinarán por Ucrania ​El próximo 27 de abril, en La Masía de José Luis, en el Recinto Ferial Casa de Campo de Madrid La Guía Michelin suspende todas las recomendaciones de restaurantes en Rusia 'Donde no te llevaría'