​Guía de protocolo institucional para periodistas y comunicadores Último título de María del Carmen Portugal Bueno, docente, periodista, conferenciante y escritora especializada en protocolo y ceremonial Redacción

miércoles, 20 de abril de 2022, 10:10 h (CET) “Guía de protocolo institucional para periodistas y comunicadores” es el título del último trabajo de María del Carmen Portugal Bueno. La experiencia profesional de la autora en el ámbito académico en materia de protocolo y su condición de periodista, le ha llevado a considerar la necesidad de publicar esta guía para periodistas, comunicadores e informadores en relación al protocolo oficial e institucional.



La publicación de noticias relacionadas con el protocolo, incluso firmas invitadas en los medios de comunicación para redactar columnas relacionadas con el protocolo, está cada vez más presente. Sin embargo, también es una realidad que este contenido carece, en su gran mayoría, del respaldo por parte de periodistas con formación en protocolo.



El informador que se enfrenta a un acto oficial o institucional precisa de conocimientos básicos de protocolo para entender esta «expresión plástica del poder», tal y como en su día lo definió Jordi Pujol. Y, precisamente, es este conocimiento el que el lector va a encontrar en esta guía.

La Guía de protocolo institucional para periodistas y comunicadores ofrece al lector información tanto del protocolo organizacional del Estado, así como las nociones básicas del protocolo: precedencias, presidencias, criterios de ordenación o el concepto de representación. Tampoco falta el protocolo existente en España en referencia a los símbolos oficiales, al derecho premial civil, o al de las Fuerzas Armadas.

La autora también ofrece un capítulo destinado a la celebración de los actos públicos más representativos y habituales en la vida oficial de las instituciones. Hablamos de las tomas de posesiones, las entregas de premios, las inauguraciones o las firmas de convenios, entre otros.

Se trata de una obra que, utilizando las palabras del autor del prólogo, Fernando Ramos, periodista y profesor titular de universidad, califica como «un libro claro, preciso y ameno que por su destino viene a cubrir un espacio necesario en la ya densa bibliografía actual, bien orientado hacia sus específicos destinatarios, pero para todos en general». Como indica Ramos, «María del Carmen Portugal Bueno ha reunido en este libro lo que se llama ‘una visión panóptica del protocolo’; es decir, una visión certera, oportuna y precisa desde cualquier punto de vista de la sociedad organizada y las instituciones».

Autora: Mª del Carmen Portugal Bueno. Editorial Sindéresis. Año 2022 ISBN: 978-84-19199-17-1

Sobre la autora: María del Carmen Portugal es docente, conferenciante y escritora. Su ámbito profesional es el relacionado con el protocolo y el ceremonial. Es socia de la Asociación Española de Protocolo y miembro de la Sociedad de Estudios Institucionales. Doctora por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y periodista por la Universidad de Navarra. Máster en Protocolo y Consultoría de Imagen.

