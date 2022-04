​Dejo por herencia, mi preocupación Mis sueños profundos no encontraron el sol Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 20 de abril de 2022, 09:47 h (CET) Roma o Bogotá. ¿A cuál de esos lugares iré a vivir?, lo que mande Dios, que nada mejor voy a encontrar que Roma de Italia o Bogotá en Colombia, en zona de pobres para que no me encuentren y todo se convertirá en "victoria" para esta dulce señora que quiere ser llamada "dama".



Perder la cabeza, perder el humor, no sentir las piernas, correr el sudor, perder la razón y andando por el mundo con una botella de ron, dejo por herencia mi preocupación, mis sueños profundos que no encontraron su sol, contando estas historias que debo contar, jamás llegarán a nada, todos las olvidarán, pero aquí están, como ha mandado el jefe mayor, el de color celeste que vive entre hermosas nubes de algodón, suaves y armoniosas que dibujan en el cielo los rostros de los muertos que nos son conocidos, de personas y animales.

