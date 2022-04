Cómo mejorar el bienestar mental con pequeños cambios en la rutina diaria, según Laia Giménez Emprendedores de Hoy

La rutina diaria, así como la manera de afrontar el día a día, tiene una gran importancia en cuanto a salud mental se refiere. Generalmente, las personas aspiran a ciertas metas en su vida y el estrés, causado por la rutina, les provoca frustración por no cumplirlas.

Esta situación afecta a la salud mental y, para mejorar el bienestar personal, es importante dar un salto de conciencia que permita a la persona conectar con sus necesidades, deseos y anhelos. La psicóloga de Barcelona Laia Giménez es experta en liderazgo emocional y ayuda a las personas que desean una transformación en su vida, proponiéndoles una serie de cambios en su rutina para lograr el bienestar mental.

Mejorar la salud mental con pequeños cambios en la rutina Para lograr mejorar la salud mental hacen falta unos cambios en la rutina. Los mismos permitirán prepararse y entrenarse para el crecimiento personal, alcanzar el máximo potencial y llegar a estar en armonía con la mente.

Uno de los principales puntos a corregir es conseguir un cambio de mentalidad, que permitirá ver las cosas de un modo diferente al que son, es decir, lograr que la mente sea utilizada a favor de uno mismo y no en contra.

Asimismo, aprender a liderar las emociones y redireccionarlas para vivir una vida más serena, optimista y tranquila. Esto hará que uno pueda actuar en coherencia y encontrar la paz interior que necesita para un estado de armonía total.

Es importante tener en cuenta que los pensamientos afectan a la realidad que cada individuo experimenta, a su entorno y a su cuerpo. Las creencias limitantes son las que impiden avanzar en la vida que uno quiere experimentar. En este sentido, Laia Giménez brinda técnicas revolucionarias que boicotean los pensamientos que impiden el progreso.

La psicóloga Laia Giménez ayuda a sus pacientes a conseguir un buen estado mental Lograr confianza en uno mismo y adoptar una actitud positiva en la vida permite luchar contra ciertos trastornos como la ansiedad, la depresión o el insomnio, que afectan al bienestar de las personas en el día a día. Es de vital importancia capacitarse para comprender cuál es el origen de las afecciones mencionadas y cómo pueden ser gestionadas de la mano de especialistas.

Con Laia Giménez, las personas que buscan darle una transformación a su vida encontrarán a una psicóloga experta en salud mental. Una profesional dispuesta a aplicar las mejores técnicas de crecimiento personal para que sus pacientes logren establecer una verdadera conexión consigo mismos.



