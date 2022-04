Llegan los nuevos solares Anticípate al verano Ana Ruiz de Infante

lunes, 18 de abril de 2022, 12:08 h (CET) Creo que a esta alturas la mayoría hemos tomado conciencia de la importancia que tiene protegernos frente a los rayos solares. Según un estudio de los laboratorios Cantabria Labs, “el 66% de la población reconoce utilizar fotoprotección todo el año y, además, en 2021 ya son un 83% los que aseguran utilizar un SPF50 o más, un dato muy bueno que significa un 12% más que en 2020, un 25% más que en 2019 y un 30% más que en 2018."

A pesar de estas buenas noticias, son muchos los que siguen desconociendo que: El sol no sólo está ligado al verano, el 80% de la exposición a la radiación solar se produce durante todo el año…., y la cara por ende esla zona más expuesta.

El peligro no solo está en los rayos UV, un 25% del daño celular está causado por la luz azul,que potencia los efectos dañinos de los UVA(la luz azul es la producida por una fuente natural como el sol, pero también la que proviene de fuentes artificales, como los dispositivos electrónicos).La radiación de la luz azul acelera el envejecimiento de la piel día a día, favoreciendo la aparición de arrugas y manchas. Son muchas las firmas que tratan de innovar en protección solar, por aquí os dejo las novedades:

GUERLAIN: Protector UV Global Orchidée Impériale

El nuevo Protector UV Global Orchidée Impériale, concentra los poderes regeneradores e iluminadores de la orquídea, descubiertos por los investigadores de Guerlain, con una innovadora multi-protección para la piel con SPF 50-PA+++.

Enriquecido con la tecnología del sérum anti-edad e iluminador Orchidée Impériale, ayuda a combatir las agresiones externas que apagan la epidermis, la oscurecen, para revelar la luz más imperial de todas y elevar la belleza juvenil de la piel. A la venta desde marzo de 2022. PVPR: 144€

AVENE:

Conscientes de que el peligro del sol no sólo está en el verano y en los rayos UVA,y fruto de la investigación médica de Pierre Fabre, en AVENE nos han presentado hace unos días TriAsorB™ , el primer filtro solar ultra-amplio expectro UVB-UVA cortos y largos y más allá de los UVLuz luchan contra los azul-violeta hasta 450nm, ya que comentaba, al menos el 25% del daño celular está causado por la luz azul, que acelera el envejecimiento de la piel.

Integrado en el sistema filtrante patentado Eau Thermale Avène, TriAsorB™ refuerza el nivel de protección de la piel contra el fotoenvejecimiento vinculado a la luz azul y ofrece así, el más alto nivel de protección contra los daños cutáneos profundos y visibles.

DARPHIN: Escudo Protector Antipolución SPF50 INTRAL

La fortaleza de la protección medioambiental en su forma más delicada. Ayuda a proteger la piel sensible de la contaminación, incluida la zona de los ojos. Con una mezcla suave de filtros UVA/UVB 100 % minerales, su fluido en tono natural se funde en la piel, dejándola suave, luminosa y agradablemente protegida.

Se recomienda aplicar por las mañanas después de la crema habitual. También es perfecta como base de maquillaje. P.V.P.: 41.00€ A la venta en farmacias seleccionadas.

URIAGE: Bariésun Crema SPF50+ y Bariésun Leche SPF50



Bariésun Crema SPF50+ 50ml: Bariésun combina un complejo de filtros de muy alto rendimiento y dos patentes dermatológicas para proteger la piel, prevenir el daño celular y el fotoenvejecimiento causado por los rayos UVA y UVB y la luz azul. Esta crema de alta protección con una textura ligera y agradablemente perfumada garantiza un acabado invisible. Proporciona una alta seguridad y una alta tolerancia. PVP: 18€ - A la venta en farmacias seleccionadas.



Como novedad este año: Bariésun Leche SPF50+ 200ml. Bariésun combina un complejo de filtros de muy alto rendimiento y dos patentes dermatológicas para proteger la piel, prevenir el daño celular y el fotoenvejecimiento causado por los rayos UVA y UVB y la luz azul. Esta loción de muy alta protección con una textura cremosa y agradablemente perfumada garantiza un acabado sedoso cada vez que se aplica, y se absorbe rápidamente. Este producto de protección solar proporciona una gran seguridad y una alta tolerancia. PVP: 20,50€ - Ala venta en farmacias seleccionadas.



CLINIQUE: Mineral Sunscreen Protector Solar Facial Fluido SPF 30



Su fórmula ultraligera, con pantalla solar 100% mineral, es tan suave que es adecuada para pieles sensibles, e incluso se puede aplicar en el contorno de los ojos. Su tecnología de pantalla protectora invisible crea un velo protector invisible sea cual sea tu tono de piel. Sin aceites. PVP: 28€ - A la venta en farmacias seleccionadas.

APIVITA: Bee Sun Safe. Hydra Fresh Gel-Crema SPF50 de Apivita

Un gel-crema de rápida absorción que proporciona una protección de amplio espectro frente a la radiación UVA y UVB, con una combinación fotoestable de filtros solares. Además ofrece una hidratación instantánea y de larga duración, y refresca la piel con alga marina, aloe y ácido hialurónico. Otro dato a tener en cuenta es que gracias al extracto de propóleo patentadopreviene el envejecimiento prematuro.

Los protectores solares BEE SUN SAFE protegen la piel y el ecosistema marino, son fórmulas limpias con ingredientes biodegradables sin filtros solares perjudiciales para los corales. Además tienen embalajes sostenibles, fabricados con materiales reciclados y reciclables. P.V.P: 17,50€

CANTABRIA LABS

Hace unos días el laboratorio Cantabria Labs celebró su VI Edición del Observatorio Heliocare, un encuentro anual en el que se dana concoer los resultados del “Informe Heliocare: buenos hábitos al sol”, sus últimos descubrimientos y lanzamientos, así como estudios científicos en materia de fotoprotección.

En este evento la Dra. Vitale puso el foco en la importancia de la fotoprotección específica y profesionalizada para abordar y tratar, al mismo tiempo que fotoproteger, los diferentes problemas de la piel. Silvia Rodríguez, Product Manager de Heliocare en Cantabria Labs, mostró las soluciones que ofrece Heliocare frente a las necesidades de cada tipo de piel, ya que es importante fotoproteger la piel y, al mismo tiempo, cuidar las pieles con rojeces, manchas, arrugas, piel grasa, deshidratada... Por ello, Cantabria Labs desarrolla fórmulas para todo tipo de pieles y ofrece todos los beneficios de la ciencia en cada uno de sus fotoprotectores para, así, cuidar de la salud de sus usuarios y prevenir posibles problemas en la piel.

Este año la novedad es HELIOCARE 360º MD A-R Emulsión SPF50+, una muy alta fotoprotección indicada para pieles sensibles con tendencia al enrojecimiento que:

Calma la piel

Unifica el tono de la piela, difuminando rojeces e imperfecciones

Su textura es lgera y de rápida absorción

Apto para pieles sensibles y con tendencia a rojeces

