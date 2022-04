¿Qué tipos de bono se pueden encontrar jugando por Internet? Son realmente importantes ya que pueden ser el empujón necesario para que un usuario comience a jugar Redacción

sábado, 16 de abril de 2022, 10:37 h (CET) El mundo del juego, que engloba los juegos de azar, casinos y apuestas está en auge, no para de crecer y de llegar cada día a más gente. Son muchas las personas que piensan en comenzar a jugar, pero no saben muy bien cómo hacerlo. Si se quiere vivir una experiencia de juego satisfactoria en un casino, es necesario tener en cuenta muchos factores como por ejemplo la seguridad del sitio, la popularidad o los bonos y promociones que ofrece. Este último factor va a ser tratado en este artículo. Los bonos son realmente importantes ya que pueden ser el empujón necesario para que un usuario comience a jugar.

¿Qué son los bonos?

Los bonos son una especie de recompensa que un casino da a los usuarios al cumplir una serie de pasos. Estos bonos suelen darse cuando un usuario se registra en el casino online, cuando hace su primer depósito o cuando invita a nuevos amigos. Lo que los casinos pretenden con estos bonos es atraer clientes e incentivar a los usuarios a comenzar a jugar, debido a que te dan algún crédito para empezar a jugar, pero será necesario que hagas un depósito si quieres continuar jugando. Hay numerosos tipos de bonos de casino:

- Bonos de bienvenida: como su propio nombre indica, son los bonos que se dan a nuevos usuarios. Suelen ser los más atractivos porque son los que se utilizan para captar clientes.

- Bonos sin depósito: son aquellos que se dan a los jugadores sin necesidad de hacer un depósito previo. Si realmente se quiere disfrutar del juego, es recomendable aprovechar estos bonos, por ello se aconseja buscar los bonos sin depósito actuales antes de comenzar a jugar.

- Bonos con depósito: al contrario que los anteriores, estos necesitan de un depósito inicial para poder disfrutar de ellos. Normalmente se requiere un mínimo de depósito, que varía en función del casino.

- Bono de reembolso: siempre que se juega en un casino hay posibilidades de ganar y de perder. Para evitar que estas pérdidas sean catastróficas, existen los bonos de reembolso. Suelen basarse en devolverte un porcentaje del dinero depositado que hayas perdido.

- Tiradas gratuitas: dentro de todos los casinos existe una sección dedicada aslots o máquinas tragaperras. Todos hemos visto en algún bar alguna de estas máquinas y sabemos cómo funcionan. El propósito de este bono es proporcionar tiradas extra para los slots de manera completamente gratuita. Disfrutar de este bono suele suponer un depósito inicial, aunque como en todo, puede haber excepciones.

- Bonos de fidelidad (VIP): si eres un cliente asiduo de un casino, te habrás dado cuenta de que hay una sección VIP, es decir, una sección para gente selecta. Si entras a formar parte de este grupo VIP, podrás disfrutar de bonos que el resto no pueden, más descuentos, tiradas gratis extra y muchas más cosas.

- Otros bonos: debido al inmenso crecimiento de los casinos en línea en los últimos tiempos, cada vez aparecen nuevos bonos y promociones, por tanto, la variedad de estos es muy grande. Un ejemplo de bono, no recogido en la lista, es el que algunos casinos dan cuando invitas a un amigo a ese casino, se registra y hace un depósito. En algunos casinos te llevarás una bonificación por hacer cosas como estas.

¿Qué bono es mejor?

La lista anterior resume los principales bonos de casino que existen, y es importante que los conozcas todos para que puedas aprovechar las diferentes promociones de casinos, que hay en la red, con total plenitud. No hay un bono mejor que otro, sino que debes enfocarte en el que más te convenga. Hay gente que preferirá disfrutar de un gran bono de bienvenida, otros que preferirán aprovecharse de los bonos sin depósito e incluso algunos que creen que invitar a amigos y aprovecharse de la bonificación que recibirán, es la mejor estrategia. Lo que sí está claro es que los bonos están para utilizarlos, y desaprovecharlos simplemente por desconocimiento sería un desperdicio.

Conclusión

Como habrás comprobado si has leído todo el artículo hasta el final, la cantidad de bonos diferentes que existen es realmente increíble, y lo mejor de todo es que no paran de aparecer nuevos bonos. Debes ser consciente de que jugar en un casino y apostar en general, es una acción que sólo debe llevarse a cabo por gente que sea mayor de edad y que sea completamente consecuente con sus actos, ya que el apostar puede convertirse en algo peligroso. Una vez que se tiene esto en cuenta, elegir el bono que más te conviene es tarea fácil, solo debes saber cuáles son tus necesidades y saber buscar en internet cual es el bono ideal para ti. El siguiente paso es comenzar a jugar.

