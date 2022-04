El 87% de los españoles teme que la invasión de Ucrania tendrá “bastante influencia” en la económica doméstica La encuesta se elaboró sobre 3.650 entrevistas efectuadas entre el 1 y el 9 de abril Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de abril de 2022, 10:33 h (CET) El 45,1% de los españoles considera que la invasión rusa de Ucrania tendrá “mucha influencia” en la situación económica de la población española, mientras que un 41,8% limita el alcance de los efectos de la guerra sobre la economía doméstica en “bastante”, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según la encuesta del CIS, que se elaboró sobre 3.650 entrevistas efectuadas entre el 1 y el 9 de abril, el 86,9% de los encuestados cree que la invasión rusa de Ucrania tendrá “mucha” o “bastante” influencia sobre la situación económica de los españoles.

Por otro lado, el 8% de las personas entrevistadas señaló que tendrá “alguna” influencia, mientras que un 2,5% apuntó a “poca” y un 0,8% a “ninguna”. Asimismo, un 1,2% no supo contestar a la pregunta y un 0,5% declinó responder.

Estos resultados se asemejan a los extraídos al preguntar por la influencia que la invasión de Ucrania puede tener sobre el precio de los carburantes y el coste y suministro de productos agrícolas, aunque en ambos casos el resultado de sumar a los españoles que creen que tendrá “mucha” o “bastante” influencia es inferior al obtenido de la adición de los encuestados que respondieron estas mismas opciones en la pregunta de los efectos sobre la situación económica de los españoles.

En primer lugar, el 50,3% de los participantes en el barómetro del CIS cree que la invasión de Ucrania tendrá “mucha” influencia sobre el precio de los carburantes y un 36% sostiene que tendrá “bastante”. En paralelo, el 6,3% afirma que tendrá “algún” efecto, el 3,1% cree que tendrá “poca” afectación y el 1,7% asevera que no tendrá “ninguna”.

Respecto al precio y suministro de los precios agrícolas, el 39,9% de los encuestados asegura que la guerra en Ucrania tendrá “mucha” influencias, mientras que un 41,3% se inclina por la opción de “bastante”. El 9,3% de los encuestados apuesta por que tendrá “algún” efecto, el 5% considera que tendrá “poca” afectación y el 1,6% dice que no tendrá “ninguna”.

En este sentido, los datos del CIS revelan que el 30,2% de los españoles está “muy preocupado” por la guerra de Ucrania en términos generales y un 49,2% “bastante preocupado”. Del resto de encuestados, el 12,9% señala que está “algo preocupado”, el 5% dice estar “poco preocupado” y un 1,9% garantiza no tener ninguna preocupación en torno a este conflicto.

En este contexto, solo el 0,5% de los españoles considera que la situación económica en España es “muy buena”, mientras que un 19,9% la tilda de “buena”. En la otra cara de la moneda, el 6,1% de los españoles tacha de “regular” la coyuntura económica, un 44,2% considera que es “mala” y un 28,4% lamenta que es “muy mala”.

De estos mismos encuestados, el 5,2% califica su situación económica actual como “muy buena” y un 60,8% como “buena”. En paralelo, el 8,2% asegura que en términos económicos está “regular”, mientras que un 18,9% asegura estar en un “mal” momento y un 6% en una fase “muy mala”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.