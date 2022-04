vimusen.com: El extraordinario baile de Rosalía y Cristina Pedroche para TikTok

Rosalía está ahora mismo en el centro de todas las miradas. La cantante está en plena promoción de su disco Motomami, y puede que esto le haya hecho coincidir con Cristina Pedroche en uno de los restaurantes de su marido, Dabiz Muñoz El nuevo trabajo de Rosalía uno de los cantantes famosos más queridos, ha causado una revolución en las redes sociales en estos últimos días, ya que la famosa cantante catalana ha logrado conseguir todo tipo de opiniones, con la visita de algunos de los programas que más destacan del país y promocionando "Motomami".

Precisamente una de las personas más influyentes con las que se ha juntado en las últimas horas ha sido Cristina Pedroche.

La colaboradora del programa de televisión Zapeando y la cantante estuvieron juntas el pasado fin de semana y lo mostraron al mundo con un vídeo que subieron a TikTok, como a las 2 les gusta mucho bailar, ¿qué mejor que subir un vídeo bailando? Pues bailaron Chicken Teriyaki, uno de los nuevos éxitos de la catalana.

La presentadora y la cantante española aprovecharon su encuentro para trabajar en este vídeo (y hacer promoción en sus respectivos productos).

El buen humor entre Cristina Pedroche y Rosalía tiene una larga tradición. No es para menos: cuando en noviembre muchos usuarios de las redes sociales criticaron a Dabiz Muñoz por subir los precios de su restaurante, el cantante lo defendió inmediatamente y su mujer le dio una bonita respuesta.

La inesperada explicación

Tras la repercusión que ha logrado obtener en las últimas horas esté baile de Rosalía y Cristina Pedroche, el equipo de trabajo de ‘Zaping’ han tomado el atributo de explicar las interioridades de ese momento en el último programa.

Fue a comer al restaurante de Dabiz Muñoz la artista catalana en la capital y allí es donde surge el encanto hacía la presentadora, ofreciéndole la oportunidad de grabar la coreografía de la canción ‘Chicken Teriyaki’, que del disco es una de las más escuchadas.

Rosalía dijo un sí a la propuesta y “al principio reconoce Pedroche que fue así”. Pero de sus espectadores y seguidores lo que más pudo llamar la atención de ‘Zapeando’ fue que tuvo que enseñarle a Rosalía a bailar la coreografía de su propia canción: “Le dije ‘vamos a hacer esto y lo otro’, y me mira y me dice que si el movimiento no era hacia el otro lado”. Y, precisamente, la propia Rosalía parece que hizo un paso de la coreografía de la otra parte.

Sin duda, lo que Cristina Pedroche admitió es que Rosalía “comió bien” en el restaurante DiverXo, uno de los principales establecimientos de Dabiz Muñoz. El chef no se dio cuenta de que habían grabado el baile viral en su restaurante hasta que el propio presentador vallecano lo reconoció. Ninguno de sus seguidores habría esperado que se diera a conocer su propia coreografía, que causó un revuelo en las redes, aunque de forma positiva.

Fan absoluto de DiverXO

Cuando su agenda se lo permite, Rosalía visita DiverXO cuando está en Madrid. Le encanta comer allí y es muy bien recibida por sus anfitriones. Pero lo que no se esperaba es que Pedroche y su nueva mejor amiga ensayaran una coreografía perfecta en medio de la promoción de Motomami, que ella colgó en TikTok, el disco y la promoción del restaurante.

Para conectar ambos mundos fue la mejor canción

¿Qué mejor canción que Chicken Teriyaki para promocionar un restaurante y el disco de Rosalía? Así que los dos aprovecharon la visita del artista para hacer un baile espontáneo y divertido, demostrando que el ambiente entre los dos es muy bueno y que su amistad es cada vez más fuerte.

Mujeres de negocios

Por otra parte, ambas mujeres son multidisciplinares. Cristina es presentadora y empresaria (es socia de su marido en su negocio de hostelería), y hablando del negocio de Rosalía, se sabe que su voz se escucha a nivel mundial mediante sus músicas. Así que no es de extrañar que se lleven tan bien y regalen grandes momentos como este.