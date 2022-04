España aporta asistencia alimentaria urgente a Malí por valor de 500.000 euros Sufre una aguda crisis multidimensional que afecta de manera extrema a la seguridad alimentaria de la población Redacción

miércoles, 13 de abril de 2022, 13:21 h (CET) España realizará una contribución extraordinaria de 500.000 euros a Malí a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para paliar los graves efectos de la crisis alimentaria que sufre la población del país.

Tal y como ha informado el Ejecutivo, esta contribución forma parte de los 6,5 millones de euros comprometidos por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, el pasado miércoles 6 de abril, en el evento de alto nivel sobre alimentación y nutrición en el Sahel y Lago Chad.

Esta aportación se realiza a través de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que responde así a la petición de ayuda del Gobierno de Malí, realizada a través de la Embajada española en el país africano.

Exteriores ha explicado que esta ayuda, en coherencia con el Plan National de Reponses (PNR) 2022 del Comisariado de Seguridad Alimentaria en Malí, será canalizada a través del PMA; socio estratégico en Malí para la acción humanitaria española.

En la actualidad, el Sahel sufre una aguda crisis multidimensional que afecta de manera extrema a la seguridad alimentaria de la población. Concretamente en Malí, se espera que en 2022 sean cerca de 7,5 millones las personas con necesidad de asistencia humanitaria --según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA)-- y 1,2 millones con necesidad urgente de asistencia alimentaria --según el clúster de seguridad alimentaria en Malí--.

Las sequías persistentes; el elevado volumen de desplazados internos por conflictos interétnicos; el yihadismo en la región; la subida de precios del combustible y los cereales, agravada por la invasión rusa de Ucrania y las restricciones para frenar la COVID-19; unidos a las dificultades encontradas para el despliegue de la ayuda humanitaria en Malí por las limitaciones de seguridad, constituyen una confluencia de factores que han agravado la situación hasta límites no conocidos en los últimos años.

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN MALÍ

Desde el departamento que dirige Albares han explicado que Malí es un país prioritario para la política pública de la Cooperación Española desde 2006 e integra las intervenciones humanitarias en el país dentro de la Estrategia Humanitaria para el Sahel y el Lago Chad de la AECID.

Según ha indicado, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) cuenta desde 2008 con una Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Bamako (Malí) que coordina en el terreno las actuaciones de la Cooperación Española. Además, ha destacado que la AECID contribuye en Malí a la construcción de la resiliencia de las comunidades locales, especialmente en las regiones de Sikasso, Bougouni, Kita y Kayes y a la mejora de las oportunidades de desarrollo.

En este sentido, ha apuntado que las iniciativas de la AECID inciden, particularmente, en el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y nutricional a través de entidades especializadas -agencias de las Naciones Unidas y ONG especializadas en acción humanitaria.

