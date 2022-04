​Por qué más personas quieren pagar con Bitcoin Es una innovación que atrae a mucha gente Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 13 de abril de 2022, 09:34 h (CET) En 2009, Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin al mundo después de publicar un documento técnico que explicaba cómo funcionaría la criptomoneda en 2008. Esta moneda digital es un sistema de pago descentralizado entre pares que utiliza una unidad de intercambio digital para procesar transacciones. Recientemente, algunas empresas y empresas comenzaron a aceptar Bitcoin e incluso a pagar a los trabajadores con Bitcoin.



Muchas personas también han utilizado el sitio oficial de "Yuan Pay Group" y otros intercambios de criptomonedas para comprar esta moneda digital. A partir de 2021, 46 millones de estadounidenses poseían una parte de este activo virtual. Y esto equivale a alrededor del 17% de toda la población adulta del país.

Varias corporaciones, incluidas Starbucks, Microsoft, Home Depot y Amazon, aceptan BitPay, que funciona como ApplePay o PayPal para permitir que los clientes completen el proceso de pago con Bitcoin. Al igual que Pinehurst Coins, con sede en Carolina del Norte, algunas empresas han aceptado Bitcoin desde 2012.

Sin embargo, solo recientemente más personas desarrollaron un interés en esta moneda virtual. Hoy en día, las empresas notan un número cada vez mayor de personas que desean pagar con Bitcoin. Además, varias empresas ahora quieren pagar a los empleados con esta moneda digital. Aquí hay factores cruciales que pueden ser responsables de esta tendencia.

Liquidaciones instantáneas

Las transacciones de Bitcoin son casi instantáneas. Los bitcoins aparecen como pertenecientes al proveedor de bienes o servicios al completar el trato. Además, una transacción de Bitcoin es irreversible. Por lo tanto, nadie puede revertir un pago de Bitcoin, a diferencia de los pagos con tarjeta de crédito. La única opción es que el comerciante reembolse el monto del cliente.

Tarifas de transacción bajas

Bitcoin existe fuera del sistema bancario convencional. Por lo tanto, los usuarios de Bitcoin no incurren en tarifas de crédito, tarifas de cambio u otros costos al pagar con esta moneda virtual. Y esto beneficia tanto al vendedor como al cliente. Los bajos costos de transacción y la velocidad son las razones principales por las que más personas quieren pagar con esta moneda digital.

Descentralización

Ser una moneda virtual descentralizada significa que ninguna autoridad central, como un gobierno, controla Bitcoin. Bitcoin funciona sin una autoridad central que lo posea. Y esto beneficia a las personas que lo poseen porque no hay un gobierno que regule su valor. Esencialmente, los usuarios de Bitcoin pueden intercambiar sus monedas digitales sin ningún control o intermediarios que dicten la cantidad a tomar por sus tokens. Por lo tanto, una persona puede comprar bitcoins y usarlos para pagar un servicio o producto según la tarifa acordada con el vendedor.

Seguridad

Al pagar con dinero fiduciario, puedes divulgar información personal como tu dirección e identidad. Por otro lado, los pagos de Bitcoin no requieren dicha información. Las personas usan solo direcciones públicas y claves privadas para realizar transacciones con Bitcoin. El vendedor del artículo o el proveedor de servicios comparten la clave pública que el comprador usa para enviar bitcoins a su billetera criptográfica. Por lo tanto, no te expones a riesgos como el robo de identidad al realizar transacciones con Bitcoin. Y este es uno de los factores críticos que hacen que Bitcoin sea querido por la mayoría de las personas.

Sin límites

Bitcoin es un sistema de pago global. Las personas pueden realizar transacciones con Bitcoin a través de sus límites geográficos. Además, puedes pagar con esta moneda digital en cualquier momento. Bitcoin no requiere la intervención de terceros. Por lo tanto, las personas transfieren sus tokens en cualquier momento, independientemente de la ubicación de los destinatarios. Y ninguna autoridad puede cobrarles tarifas extras o imponerles restricciones. Todos los detalles de la transacción permanecen en la cadena de bloques de Bitcoin o en el libro mayor público.

Palabras finales

Bitcoin es una innovación que atrae a mucha gente. La naturaleza distribuida de la red Bitcoin y la criptografía hacen que Bitcoin sea más seguro que el dinero convencional. Además, el valor creciente de esta moneda digital atrae a más inversores, particulares y empresas. Por lo tanto, el aumento en la cantidad de personas que quieren pagar con Bitcoin crea más atención en torno a esta moneda virtual. Y lo más probable es que esto continúe a medida que más personas quieran pagar con Bitcoin y más empresas acepten esta moneda digital. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Por qué más personas quieren pagar con Bitcoin Es una innovación que atrae a mucha gente Hippy Collective CBD, revolucionando el sector del cannabis legal Es el híbrido perfecto entre la marihuana legal y la moda urbana Préstamos online, el mejor recurso para superar una crisis o emprender Las nuevas entidades crediticias online han pasado a ocupar un puesto de vital importancia ¿Cómo aumentar el potencial de los empleados con soluciones innovadoras? La incorporación de tecnologías digitales ha supuesto un gran salto hacia adelante dentro del sector empresarial Ramón Cerdeiras: en Portobello Capital “Nos enfrentamos al reto de la internacionalización. Estamos preparados para ello” Crece fuera de sus fronteras