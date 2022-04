Préstamos online, el mejor recurso para superar una crisis o emprender Las nuevas entidades crediticias online han pasado a ocupar un puesto de vital importancia Redacción

miércoles, 13 de abril de 2022, 09:04 h (CET) La economía mundial se ha resentido de manera desoladora a lo largo del siglo XXI. La primera crisis en llegar, en el año 2008, fue la de la burbuja inmobiliaria. Una cruda etapa en la que millones de personas perdieron su empleo y estilo de vida. Ahora, menos de una década después de la recuperación, estamos viviendo los efectos devastadores de la pandemia sanitaria y, acto seguido, ha llegado la crisis financiera asociada con la guerra de Rusia y Ucrania.

En este duro contexto, las nuevas entidades crediticias online han pasado a ocupar un puesto de vital importancia, brindándonos todo el apoyo que necesitamos en materia de solvencia, tanto para superar problemas personales, como para emprender.

Por qué los préstamos online triunfan en tiempos de crisis

Los tiempos de crisis se han convertido en una constante a lo largo de los últimos tiempos, no obstante, las nuevas plataformas virtuales son muchas veces el alivio que necesitamos. En este orden de ideas, cabe hablar de los préstamos personales online, los cuales gozan de una alta demanda en cuanto al duro proceso de hacer frente a deudas y otras urgencias económicas.

Pagar las facturas, más todavía en plena crisis energética, no es una labor precisamente sencilla. Sin embargo, asumir la pérdida del abastecimiento de luz, de agua o incluso de la vivienda, es imposible de concebir. Ante dicha realidad, los créditos inmediatos pueden ser el parche que necesitamos de manera momentánea, es decir, podemos recibir un ingreso en nuestras cuentas en cuestión de horas -en ocasiones minutos, incluso-, para así abonar todas las cantidades que tenemos pendientes. Esto nos puede dar cierto margen hasta devolver el dinero solicitado, evitando tener el agua hasta el cuello en estas situaciones tan críticas.

Si bien es cierto que el Gobierno ofrece diferentes ayudas, la realidad es que muchas de estas son insuficientes para plantar cara a la catástrofe económica que asola a millones de personas. A pesar de la falta de confianza que todavía muchos tienen con respecto a estas entidades online, la realidad es que tenemos mucho entre lo que podemos elegir. Gracias a la transparencia de internet, ahora podemos seleccionar el préstamo rápido que mejor se adapte a nuestras necesidades. Una metodología sencilla que solo obliga a rellenar un breve formulario, sin ningún tipo de traba administrativa.

¿Es más fácil emprender en la era digital?

El emprendimiento ha sido siempre una misión ardua y complicada, para la que pocos suelen estar preparados. No obstante, gracias a las nuevas oportunidades que han nacido en el mercado online, todo resulta más accesible.

El comercio electrónico, la accesibilidad publicitaria del marketing digital y, por supuesto, los préstamos online, se han convertido en claros apoyos para todos aquellos que desean iniciar su propia aventura empresarial. El mundo virtual ha cambiado por completo las perspectivas de éxito, sin embargo, todo empieza mucho antes, gracias a las nuevas modalidades crediticias y a las subvenciones estatales, como la del SEPE.

Los bancos, por norma general, cuando nos disponemos a pedir un préstamo para invertir en un proyecto empresarial, automáticamente nos exigen presentar una larga serie de documentos que no siempre tenemos. Ejemplo de ello son los avales, teniendo que disponer ya de un bien económico previo para poder emprender -por paradójico que pueda resultar-. Asimismo, ningún banco concede un crédito a quienes pertenecen a listados de morosos, como ASNEF, algo que nos impide salir de esta crítica situación, por muy buena que sea nuestra idea de negocio. Una serie de complejidades que han estado impidiendo que un gran número de personas puedan cumplir con sus sueños.

Ahora bien, nada de esto sucede con los préstamos online. Las mejores empresas virtuales no nos obligan a tener estos certificados de solvencia, ya que con presentar nuestro DNI, suele ser más que suficiente. Por consiguiente, cada vez más personas dejan de lado los bancos tradicionales, para sustituirlos por las entidades digitales, las cuales logran que el emprendimiento quede al alcance de todos.

