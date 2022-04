Padre Group presenta "Camapp" la primera app analógica que controla el uso del móvil Comunicae

martes, 12 de abril de 2022, 17:41 h (CET) Con motivo del Día Mundial sin móvil que se celebra el 15 de abril, Padre Group apuesta por el uso saludable del móvil y las relaciones personales Padre Group, grupo integrado de empresas especialistas en servicios de comunicación, ha presentado Camapp, la primera app analógica para ayudar a controlar el uso del móvil, ya que más de siete millones de españoles se consideran adictos al móvil según revelan datos de diferentes estudios.

Así, bajo el hashtag #PonTuMovilaDormir, Padre Group hace gala de la creatividad que le caracteriza, para dar a conocer la aplicación Camapp, y lograr la desconexión para disfrutar de la vida, pasando más tiempo con las personas y reducir el estrés provocado por las constantes interrupciones generadas por el móvil.

Para ello, Camapp, está preparada con todas las comodidades necesarias, centradas en que los smartphones disfruten del descanso que necesitan, conciliando un sueño reparador y profundo gracias a la recarga inalámbrica o por cable, además del bloqueo de la luz de la pantalla producido por su edredón opaco de cuadros escoceses.

De esta forma, Padre Group pretende promover el uso responsable y saludable del móvil, o lo que es lo mismo: dejar de mirar el móvil constantemente, y ver las cosas reales que pasan por delante al estar con la familia, amigos o en el trabajo. Y de esta forma, evitar que se convierta en un elemento de distracción, restando productividad y eficacia.

Se puede ver el video aquí

Álvaro de Villarjubín, CEO de Padre Group señala: "Como agencia, nos pasamos el día creando a partir de insights. Hay uno que nos afecta a toda la sociedad: el uso abusivo del móvil. Y para concienciar sobre esta situación, aprovechando el día internacional sin móvil, hemos creado nuestro primer producto, Camapp, la primera app analógica para hacer un uso más racional del móvil en nuestro día a día"

En definitiva, Padre Group de acuerdo con sus valores de responsabilidad social, pone de manifiesto su compromiso por el bienestar, la felicidad y el talento de las personas que forman parte de su equipo, así como las que les rodean (proveedores, clientes, amigos, etc); y en esta línea pretenden poner en marcha el movimiento #PontuMovilaDormir para ayudar a recuperar la felicidad, el ingenio, y la creatividad.

Lo que ofrece Camapp a cambio del descanso del teléfono

Más atención y más capacidad cognitiva.

Disfrutar de “ratos muertos” necesarios para desarrollar la creatividad y capacidad de análisis.

Reducir el estrés, reduciendo los niveles de cortisol.

Mejorar la calidad del sueño gracias a la reducción de la actividad neuronal y el correcto ritmo cardiaco.

Reconectar con el entorno real, disponiendo de más tiempo con las personas cercanas. Instrucciones de uso de Camapp

Destapar el edredón y colocar el Smartphone en el centro. Si el Smartphone no dispone de carga inalámbrica, conectar el cable adjunto al puerto USB. Tapar con el edredón el móvil hasta que quede totalmente oculto. Acerca de Padre Group

Es un grupo integrado de empresas especialistas de servicios de comunicación que trabaja bajo un mismo foco, modelo, cultura y procesos. Ayudan a los clientes a alcanzar los objetivos de su negocio con equipos alineados para ofrecer diferentes soluciones y servicios a través de la estrategia, la creatividad, el diseño, la tecnología, el contenido, los datos, los medios y la innovación. Desde la creación de marca, el pensamiento creativo y la creación de contenido, hasta el performance digital, sus servicios están enfocados en buscar resultados.

Creado en 2018 por el equipo fundador de September, está compuesto por: September (Agencia de Publicidad Integral), Julius (Consultora de Branding), Maurice (Productora audiovisual), Very Optimo (Consultora digital), Padre PR & Comm (Consultora PR) y FindFor (Consultora Customer Centricity).

Vídeos

“Camapp” la primera app analógica que controla el uso del móvil



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.