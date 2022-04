​¿Cuáles son las tarifas de un traductor jurado? Actualizado 2022 El idioma constituye uno de los factores más importantes en la tarificación Redacción

martes, 12 de abril de 2022, 12:29 h (CET) El sector de la traducción y la interpretación tiende a establecer sus precios por palabra. No obstante, por su naturaleza y su complejidad, las traducciones juradas suelen presupuestarse a partir de un precio cerrado por documento. Aún así, la cuantía puede experimentar oscilaciones atendiendo a otros factores complementarios como el idioma en que se realiza la traducción o el rango profesional del traductor.



Por todo esto, establecer el precio de una traducción jurada de una forma general resulta difícil. En nuestro país, lo más común es que las tarificaciones queden definidas por el tipo de documento pero, también existen excepciones. Si, por ejemplo, el traductor jurado trabaja con documentos de una extensión elevada (por ejemplo, contratos o balances), lo más probable es que recurra a una tarificación basada en una cuota unitaria de precio por palabra.



En la mayor parte de los casos, los traductores jurados trabajan con documentos certificados que, de media, cuentan con una o dos páginas. Los certificados de antecedentes penales, de matrimonio o del ámbito académico son los más comunes. En estos casos, la tarificación media se sitúa en torno a los 60 y 65 euros + IVA.



Si la traducción se lleva a cabo de inglés a español, lo más probable es que el presupuesto final sea más asequible. ¿La razón? En el mercado, la distribución de traductores jurados se establece atendiendo al idioma. En el caso del inglés, encontramos una mayor cantidad de traductores (por tratarse de una lengua más común) y, en consecuencia, las tarifas son mucho más reducidas. Sin embargo, cuando el traductor trabaja con idiomas más complejos y desconocidos como el ruso, por ejemplo, el presupuesto tenderá a encarecerse porque, además, la oferta disponible de traductores es más reducida.



El idioma constituye, por tanto, uno de los factores más importantes en la tarificación. Lo más común es que se ofrezcan tarifas más reducidas en las combinaciones lingüísticas que que poseen un número elevado de traductores oficiales autorizados por el Ministerio Español de Exteriores. Siguiendo la analogía anterior, resultará mucho más fácil localizar un traductor jurado económico que trabaje en inglés, que uno que lo haga en ruso o, más aún, en hebro, por ejemplo. Mientras que la oferta de traductores jurados en hebreo sobrepasa por poco los diez profesionales oficiales autorizados, en inglés supera los seis mil.



Afortunadamente, es posible identificar ofertas razonables a partir de plataformas especializadas como la agencia de traducción LinguaVox que cuenta con la colaboración de centenares de intérpretes jurados distribuidos por todo el país a unos precios razonables.



A la hora de solicitar presupuesto es importante tener en cuenta que la tarificación puede experimentar oscilaciones atendiendo a los criterios de cada profesional. En este sentido, la disponibilidad de traductores puede condicionar el presupuesto final.



Por otro lado, muchos no sólo tienen en cuenta la extensión de un documento, sino su tipo de contenido. Lo más habitual es que un traductor jurado solicite una revisión de los documentos con los que trabajará antes de ofrecer un precio. Es decir, no se limitan exclusivamente a contabilizar la cantidad de palabras que componen sus textos sino también a valorar la complejidad de los mismos.

