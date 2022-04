La cesta de la compra de los españoles en jaque por la inflación La nueva coyuntura económica tiene aires de recesión Redacción

martes, 12 de abril de 2022, 09:51 h (CET) Son tiempos complicados para las carteras de los españoles. La inflación en la eurozona está en su nivel más alto nunca registrado desde la creación del euro. En España, dicha inflación ha sido persistente en su crecimiento y no ha cesado desde marzo de 2021, exceptuando el mes de enero. Es un hecho: comer se ha encarecido en las últimas semanas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el coste de la cesta de la compra ha subido de media un 9,4% respecto a marzo del año pasado. El poder adquisitivo de los españoles está disminuyendo, y esta es su principal preocupación.

Y la mala noticia es que no va a mejorar. La economía mundial todavía no se ha recuperado de la pandemia que ya se enfrenta a otra gran crisis provocada por la guerra en Ucrania. Entre la escalada de los precios de las materias primas, la energía y el transporte: los precios de los alimentos seguirán subiendo.



Tiendeo, la plataforma de ofertas y catálogos digitales, ha revisado la evolución del precio de algunos productos de consumo habitual presentes en su plataforma a lo largo de los 12 últimos meses en el ámbito nacional, y ha analizado su correlación con las búsquedas de promociones.

Precios por las nubes

La guerra en Ucrania también provocó la subida del precio del aceite vegetal, por el miedo a un posible desabastecimiento. Es el caso, por ejemplo, del aceite de girasol, del que Ucraïna es uno de los principales productores y exportadores mundiales, su precio registró un incremento del 29% respecto al año pasado. El aceite de oliva también se ha visto afectado, aunque en menor medida, con un incremento del precio del 6%.

En particular, los cereales, como el trigo, se vieron afectados por la invasión de Ucrania. Debido al aumento del precio del trigo, el precio de la harina también aumentó (+14%) así como el precio de la pasta. Así pues, un paquete de 500 gramos de pasta que se vendía a 1,37 euros en abril de 2021 cuesta ahora 1,51 euros, es decir, un 10,2% más.

Tiendeo también confirma un aumento de los precios del arroz a nivel nacional. De media, un paquete de arroz de 1kg es ahora un 42% más caro que hace un año. Así mismo, los productos lácteos también se ven afectados por la subida de precios. De media, 1 litro de leche es ahora un 5,2% más caro que hace 12 meses.

Por último, el café, producto de necesidad diaria para muchas personas, también ha visto su precio incrementar en el último año. Comprar café molido en el supermercado costará de media un 7,4% más.

Alimentos al alza: multitud de ofertas para atraer al consumidor

Como consecuencia de la subida de precios en los productos básicos, los consumidores están más atentos a las ofertas y promociones. Así lo vemos, en el incremento de búsquedas en el aceite de oliva (+308%), los macarrones (+88%), el arroz (+14%), el café (+13%), o la leche (+1,9%) que han experimentado un crecimiento considerable en 2021 en comparación con el año 2020.

Frente a esta nueva coyuntura económica que tiene aires de recesión, los consumidores, cada vez más sensibles al precio, buscan las mejores promociones y productos sustitutivos para minimizar el impacto en sus bolsillos.

