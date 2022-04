El Método Colibrí para conseguir bienestar mental y emocional, de la mano de Patricia Sánchez Emprendedores de Hoy

El bienestar mental y emocional es un aspecto de la vida que necesita mucha difusión en la sociedad actual, ya que, a lo largo de los años, se ha minimizado su importancia al no ser considerado parte de la salud. Sin embargo, es un tema que cobra gran relevancia y, específicamente desde la perspectiva de la psicología para mujeres, debido a la necesidad de sociedades más conscientes de sus malestares y conflictos, de manera que se fomente la salud mental y la felicidad.

Patricia Sánchez es una psicóloga con 12 años de experiencia en la psicoterapia de mujeres y familias. Adicionalmente, es madre y especialista en la psicología para mujeres, ansiedad, autoestima, soltar emociones y relaciones saludables, de manera que se logre vivir en calma disfrutando de las experiencias de vida. Esta psicóloga implementó un novedoso método de trabajo propio como tratamiento de estos problemas con los que tantas mujeres se enfrentan hoy en día.

Métodos alternativos de abordaje terapéutico Dentro de la psicología para mujeres y, en general, para cualquier paciente, existen diversos enfoques con distintos métodos de abordaje terapéutico. Según la especialización del psicólogo y la necesidad del consultante, se adecúa una terapia que satisfaga las necesidades expuestas, alivie o solucione el malestar. Entre los enfoques más comunes, se encuentran el cognitivo-conductual y el psicodinámico.

Profesionales con mucha experiencia, se forman y practican diferentes enfoques. Elaborar un método específico, alternativo a los comunes en la psicología para mujeres, como es el caso del Método Colibrí empleado por la psicóloga Patricia Sánchez,no es algo común. Actualmente, el día a día de las mujeres es muy ajetreado, por lo que llevar a cabo tratamientos para el bienestar que conlleven un largo periodo de tiempo es complicado. El Método Colibrí está diseñado con este factor en mente, puesto que está dirigido a mujeres con poco tiempo, pero que desean vivir sus vidas con tranquilidad a través de la gestión de emociones de forma adecuada.

Esta metodología revolucionaria hará que, en menos de seis meses, y con técnicas sencillas que pueden integrarse a diario, las mujeres disfruten de un bienestar y una tranquilidad vital para toda la vida. Además, las mujeres que se inicien en esta aventura no estarán nunca solas, ya que este método también ofrece orientación y guía entre sesiones y una atención personalizada, a medida de la persona.

En su página web, donde Patricia Sánchez explica detalladamente cómo se estructura este revelador método, también se pueden encontrar vídeos de mujeres que han pasado por el Método Colibrí y que sus vidas han sido transformadas hacia un camino de bienestar y equilibrio puro.

Psicóloga especialista en la psicología para mujeres y familias Un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando se trata de asistir a terapia es que el profesional esté capacitado para ayudar a resolver el conflicto del consultante y, si es posible, que sea especialista en el área de psicología para mujeres. De esta manera, podrá estructurar un plan en función de las necesidades psicológicas planteadas en la primera sesión.

Patricia Sánchez, al ser una psicóloga especialista en la psicología para mujeres y familias, ofrece una orientación de calidad garantizada por los más de 300 pacientes que han acudido a consulta con ella. Asimismo, cuenta con materiales de apoyo que pueden ser utilizados para tratar aquellos problemas presentes en muchas mujeres a día de hoy, tales como una baja autoestima, ansiedad, mal humor, irritabilidad e incluso los problemas con la pareja o la falta de entendimiento con los hijos.

Debido a su amplia experiencia en el área, la psicóloga Patricia Sánchez, logra ayudar a sus pacientes a mejorar la comunicación, solucionar conflictos y soltar el control para vivir con tranquilidad y encontrar la felicidad.



