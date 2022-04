Rusia y la OPEP propagan incertidumbre con el fin de mantener altos los precios del gas, según Tempos Energía “Si se produce un corte abrupto de los flujos rusos, el gas almacenado aguantaría únicamente hasta la primavera y verano” Redacción

lunes, 11 de abril de 2022, 12:38 h (CET) La Consultora Tempos Energía ha advertido de la existencia de un gran paralelismo entre Rusia y la propia OPEP. “El país euroasiático continúa propagando la incertidumbre en Occidente sobre los flujos de gas con el ánimo de mantener los precios por encima de 100 €/Mwh, estrategia empleada por el cártel en infinidad de ocasiones para mantener o hacer subir al crudo”.

El director general de la consultora energética, Antonio Aceituno, ha dicho que, a partir de aquí, “los costes para el combustible se ubicarán por encima de esta cota, obligando a los eléctricos a situarse cerca de los 200 €/Mwh”.Para Aceituno, es más que patente que “se está cumpliendo a raja tabla la máxima de ‘guerra con gas’y que seguirá latente mientras no se resuelva el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.

Según el director general de Tempos Energía, Rusia representó el 55 por ciento de las importaciones de gas de Alemania en 2021 y el 40 por ciento en el primer trimestre de 2022. Teniendo en cuenta estos datos, ha destacado la posición de Robert Habeck, del partido verde alemán,quien ha afirmado que su país “no logrará la independencia total de los suministros rusos antes de mediados de 2024”.

Así, Aceituno ha destacado que “el objetivo del 80 por ciento para el 1 de noviembrese puede lograr siempre que al menos algo de gas euroasiático continúe fluyendo pero, sin éste, simplemente creemos que no es factible”. “Si hacemos caso a los sindicatos industriales más grandes del Alemania, su mensaje es contundente; las industrias como la siderúrgica, química, o papelera cerrarían en cuestión de semanas, si el país decidiera cortar las importaciones de energía de Rusia”.

En España, a pesar de que la demanda ha permanecido estable alrededor de los 630 Gwh/h al día, las perspectivas del mercado energético continúan en una situación post invasión Ucrania. “Continuamos asumiendo el papel de exportadores netos de energía con respecto a las vecinas Francia y Portugal, representando una cuarta parte de la actual generación nuclear, un 22 por ciento menos, lo que ha propiciado un incremento del 26 por ciento en inyección de energía gasística y, por tanto, una subida del pool situada de media siempre por encima de los 200€/Mwh”.

“Hay que tener en cuenta que España ha cerrado el mes de marzo con el pool eléctrico más alto de la historia, alcanzando una media de 283 €/Mwh, que continuará reaccionando con sensibilidad a cualquier noticia relacionada con el curso de la guerra, debido a su dependencia con respecto al gas”, ha subrayado.

Para el director general de Tempos Energía, la mejor solución para el país sería que se sumara la disociación con el mercado del gas, habida cuenta de que los dos gobiernos peninsulares, España y Portugal, han remitido al Ejecutivo comunitario una propuesta para limitar a 30 €/Mwh el precio máximo del gas para las centrales de generación eléctrica, abarcando desde el 01 mayo hasta el 31 diciembre.

“Si consideramos una central de ciclo combinado con un rendimiento cercano al 45 por ciento, un factor de emisión de 0,45 tCO2/Mwh, y un precio para el CO2 de 80 €/t, podríamos ver por pantalla precio del pool en torno a los 100 €/Mwh”.

Ante este escenario,Tempos Energía ha advertido también de que “si se produce un corte abrupto de los flujos rusos, el gas almacenado aguantaría únicamente hasta la primavera y verano”. Según han explicado, los mercados energéticos continuarán reaccionando con sensibilidad a prácticamente cualquier noticiarelacionada con el curso de la guerra. “Europa corre el riesgo de contar solo con el diez por ciento de gas almacenado para finales de octubre, si se produjese un corte abrupto de los flujos rusos”.

