Migrantes Solo estamos de paso y todos somos iguales ante los derechos humanos Conchi Basilio

viernes, 8 de abril de 2022, 11:10 h (CET) España tiene fama de ser uno de los países mas solidarios con todos los problemas a nivel mundial, pero en este caso me voy a referir a la migración, porque todos tenemos a alguien que en algún momento tuvo que migrar hacia otro país por la circunstancia que fuera sin entrar en detalles.

Las personas suelen huir de sus países por guerras, hambrunas, opresión de sus dirigentes etc. Llegados a este punto no debemos de hacer diferencias ni por religión, ni color de la piel o libertad de pensamiento, siempre que no pertenezcan a grupos yijadistas, bandas o simplemente delincuencia.

Pero sí, estamos haciendo diferencias, ya que las personas que vienen de Africa, tienen un muro similar al que construyo el expresidente de EEUU en la frontera de México, y con alambre y concertinas que les corta la carne, al saltar para intentar llegar a los países como el nuestro, se puede ayudar de la misma forma a estas personas de distinto color de piel, porque huyen de los mismos problemas que de otros países, vienen buscando una vida digna y no por venir de Africa son terroristas, estos pueden venir de cualquier país del mundo.

Tenemos mucha parte de España vaciada, pueblos que solo hay algunos mayores, que se niegan a marchar de sus casas, donde han nacido; ¿porque no se les da un techo? y una parcela para que la cultiven, puedan vivir y a su vez dar vida de nuevo al pueblo, al mismo tiempo cultivar trigo, maíz y demás cosechas, que dicen que dependemos de otros países, cuando tenemos una tierra de lo mas fértil y rica, pero solo ponemos excusas y trabas, cuando con ellos se vuelven a tener escuelas e incluso volver a tener fabricas como en el siglo pasado con toda la artesanía y esplendor de antaño.

Todos son refugiados en condiciones similares, por tanto, debe de haber un trato igualitario hacia todos, lo que no significa que tenga que haber un control y su identificación correspondiente. Todos sabemos que en la parte del sur de nuestro país y el levante, es donde mas delincuentes peligrosos hay de diversos países, con un poder adquisitivo muy alto, y ahí están, mientras ponemos problemas a personas que solo quieren vivir en paz y trabajar; poblemos la España vaciada, incrementemos la natalidad y que cultiven la tierra; España necesita mucha mano de obra en muchos oficios, por ejemplo también tenemos la construcción, la ganadería, la vendimia que siempre se les contrata todos los años porque no tienen suficientes personas. A ver si somos menos racistas, xenófobos etc.

Todos tienen derecho a tener una vida digna e igualdad de condiciones, independientemente del país de donde provengan y del color de su piel, pueden venir de cualquier país del planeta, teniendo en cuenta que hay aproximadamente unos 200 países en el mundo.

Ya que somos tan solidarios, por favor derriben los muros y dejemos todas las diferencias de lado, y por su puesto pensemos en nuestros familiares que en su momento también fueron acogidos por otros países y terminaron haciendo allí su vida y construyendo su familia.

Seamos mas comprensivos porque solo estamos de paso y todos somos iguales ante los derechos humanos.

