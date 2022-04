Nuevos países, objetivos compartidos El Equipo Kern Pharma prepara su debut en Turquía Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de abril de 2022, 09:28 h (CET) Después de conocer Bosnia, Italia y Serbia en su primera campaña como formación profesional y países como Alemania, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia y Portugal en su debut en la categoría ProTeam, el Equipo Kern Pharma se embarca este fin de semana en un nuevo viaje que le llevará hasta Turquía, donde estrenará participación en el Presidential Cycling Tour of Turkey (Turquía, UCI 2.Pro, 10-17/04). Ocho etapas de alto nivel aguardan a los jóvenes farmacéuticos, con recorridos que ofrecerán oportunidades a los corredores más rápidos, a los escaladores y también a quienes consigan filtrarse en la avanzadilla adecuada.

“El Equipo Kern Pharma afronta con ilusión y respeto este debut en el Tour de Turquía”, avanza Pablo Urtasun, director del Equipo Kern Pharma en la ronda. “Es una carrera de mucho nivel, con una participación de lujo, y la plantearemos día a día. Intentaremos jugar nuestras bazas en cada etapa para pelear por la victoria. Al ser ocho jornadas habrá opciones de todo, pero sabemos que es complicado conseguir grandes resultados. Aunque se trata de una carrera de nuestra categoría, la numerosa participación de equipos WorldTour hace que estén más caras las victorias, pero nos viene bien porque esa exigencia nos ayuda a subir nuestro nivel”, puntualiza Urtasun.

Presidential Cycling Tour of Turkey (Turquía, UCI 2.Pro, 10-17/04) Alineación: Carlos García Pierna, Álex Jaime, Martí Márquez, Iván Moreno, Savva Novikov, Votech Repa, Danny van der Tuuk.

Recorrido:

10/04 – 09:00 – 14:00. 1ª etapa: Bodrum – Kuşadası, 207 km

11/04 – 11:15 – 14:45. 2ª etapa: Selçuk (Efes) – Alaçatı, 158 km

12/04 – 09:25 – 14:45. 3ª etapa: Çeşme – İzmir (Karşıyaka), 123 km

13/04 – 10:20 – 14:45. 4ª etapa: İzmir (Konak) – Manisa (Spil), 147 km

14/04 – 10:10 – 14:35. 5ª etapa: Manisa – Ayvalık,192 km

15/04 – 11:30 – 14:45. 6ª etapa: Edremit (Akçay) – Eceabat, 205 km

16/04 – 10:10 – 14:45. 7ª etapa: Gelibolu – Tekirdağ, 135 km

17/04 – 10:45 – 14:45. 8ª etapa: Istanbul, 136 km

Cobertura:

