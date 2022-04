Cada vez es más importante contar con un buen diseño web Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 17:45 h (CET) La empresa especializada en el diseño y desarrollo de páginas web Girol Consulting lleva más de 5 años desarrollando webs para más de 600 clientes entre los que se encuentran tanto tiendas presenciales como online La pandemia que ha afectado al mundo ha obligado a que la mayoría de países opten por imponer restricciones a la movilidad a los ciudadanos. Las consecuencias de estas decisiones se han visto reflejadas en diferentes aspectos como, por ejemplo, en la aceleración del proceso de digitalización que está viviendo la sociedad. Ello se ve reflejado tanto en el caso de la vida cotidiana de los ciudadanos como en el caso de la actividad de la gran mayoría de las empresas. Así, adquiere cada vez más importancia tener presencia en internet, pero no es suficiente estar presente, si no que se debe contar con un buen diseño web en asturias para lograr una buena imagen y aumentar la cifra de ventas de productos de forma online.

La empresa Girol Consulting es una de las mejores opciones en España, con sede de posicionamiento web en Badalona y Asturias para confiarles el proceso de digitalización, gestión de redes sociales pues llevan más de 5 años desarrollando webs y han trabajado para más de 600 clientes. Su principal fortaleza es la alta capacidad de personalización y de adaptabilidad de las webs que desarrollan teniendo siempre en cuenta las necesidades de los clientes que optan por contratar sus servicios. De este modo, logran alcanzar un alto grado de diferenciación respecto a la competencia.

El objetivo principal de Girol Consulting en el ámbito del diseño de webs es ofrecer al cliente una página web moderna, innovadora y especializada desde la que desarrollar el negocio de una forma fácil y cómoda para poder cumplir las metas fijadas.

Entre los beneficios que proporciona trabajar con esta empresa especializada en el diseño y el desarrollo de las páginas web se encuentran la certeza de que la privacidad de los datos de la empresa estará asegurada, el diseño será totalmente personalizado en función de los gustos del cliente, las actualizaciones se producirán se forma continua con una disponibilidad instantánea, los contenidos estarán adaptados a múltiples dispositivos de acceso y el hecho de haber trabajado con cientos de páginas web de forma previa hace que se trate de una apuesta segura gracias a su experiencia.

No obstante, aunque su principal actividad se centre en la creación y diseño de páginas web, también realizan funciones de conexión de tiendas online con software de gestión de stocks o sistemas de gestión de contenidos (CMS). Además, ofrecen la posibilidad de mejorar el posicionamiento web de las empresas con el objetivo de proporcionar una mayor visibilidad y aportar el reconocimiento necesario.

Fruto del gran trabajo que vienen realizando recientemente, Daniel Álvarez, CEO de la empresa, ha sido nominado en los premios AJE Asturias dentro de la categoría de Joven Emprendedor.

Contratar sus servicios para cualquier punto de España es posible a través de llamada telefónica, por correo electrónico, formulario de contacto de la web o visitando sus oficinas situadas en la ciudad asturiana Avilés o Badalona

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.