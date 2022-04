Flex IT adquiere MKCL, compañía especializada en demostraciones de producto

El proveedor de hardware reacondicionado y pionero en el movimiento circular de TI adquiere MKCL para ampliar su oferta de servicios para el canal y fabricantes. Flex IT trabaja, desde hace más de 30 años, para reducir la cantidad de residuos y el impacto ambiental, y liderar el cambio a un mercado europeo de hardware completamente circular. Los productos de Flex IT se utilizan para hacer que la infraestructura de TI de las organizaciones sea más sostenible, rentable y segura La sostenibilidad y la participación de la economía circular ocupan un lugar destacado en la agenda de cada vez más empresas e instituciones gubernamentales. El hecho de que se den cuenta de que implementar la economía circular dentro su infraestructura tecnológica es una solución rentable y segura que, al mismo tiempo, ayuda a alcanzar los objetivos de sostenibilidad y garantiza un crecimiento significativo del mercado de hardware Circular.

Por eso, Flex IT, compañía europea especializada en la gestión del ciclo de vida de productos tecnológicos, anuncia la adquisición de MKCL, compañía líder en Europa de demostraciones de producto. El objetivo de la operación por parte de Flex IT es ampliar sus servicios de Demostración y su cartera de soluciones TI circulares. Además, es parte de la misión de Flex IT para liderar el cambio a un mercado europeo completamente circular en el campo del hardware de TI, y permite a la compañía ofrecer más servicios tanto para el canal de TI como para los fabricantes.

Actualmente la vida útil del hardware de TI es de solo tres a cinco años, y por eso la cantidad de residuos que se generan continúa creciendo. Para Flex IT la clave está en ampliar este ciclo de vida para reducir drásticamente el impacto ambiental.

“Con la adquisición de MKCL, damos otro gran paso como proveedor de servicios circulares para vendedores, particularmente con Lenovo debido a la excelente relación entre dicha marca y MKCL”, comenta Leon Timmermans, CEO de Flex IT. “Además podremos ayudar más si cabe a que las empresas alcancen sus objetivos de sostenibilidad con productos circulares de Lenovo por toda Europa. Se espera que la demanda de ordenadores y portátiles sostenibles crezca significativamente en los próximos años. En Flex IT queremos apoyar a las empresas en esta transición y la adquisición de MKCL ayuda a hacer realidad dicho objetivo”.

"Estamos muy contentos de que MKCL se convierta en parte de nuestro Grupo", añade Timmermans. "Además de permitirnos ayudar a las empresas a lograr sus objetivos de sostenibilidad, fortalecerá nuestra oferta de TI circular en Europa y permitirá convertirnos en la compañía de demostración de productos más grande de Europa, y así acelerar la optimización de la tecnología circular en Europa. Esperamos trabajar en una perfecta sinergia con el equipo de MKCL ya que compartimos los mismos valores y tenemos la misma perspectiva sobre el desarrollo del mercado circular. Michael Frautz y yo hemos construido una gran relación durante el último año. Ha creado una empresa de calidad y tenemos muchas ganas de crecer sobre los cimientos de MKCL”.

MKCL es una marca de confianza en el panorama de TI europeo y permanecerá activa bajo el nombre de MKCL. Durante más de 20 años, ha desarrollado innovadores servicios de TI para varios proveedores de TI globales, como Lenovo. Además de la logística, la producción y el comercio de hardware de TI, su cartera incluye la gestión de grupos de demostración y otros servicios de hardware de TI para proveedores.

“Creo firmemente que la adquisición por parte de Flex IT permitirá que MKCL crezca a su máximo potencial”, señala Michael Frautz, CEO de MKCL. “Flex IT es una de las organizaciones de TI circular más grandes del mundo y estoy orgulloso de que hayan elegido a MKCL para que forme parte de su estrategia a largo plazo”.

La finalización de la adquisición está sujeta a la notificación de la operación por la Authority Consumer & Market, y se espera que se complete en el primer trimestre de 2022.

Sobre Flex IT

Especialista en tecnología circular, tiene su sede en los Países Bajos y oficinas en Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica, Polonia, Suecia, Bulgaria y el Reino Unido. El objetivo de Flex IT es alargar el ciclo de vida de los productos de hardware de TI y ha proporcionado soluciones de hardware sostenibles para organizaciones del sector público y privado durante más de 30 años. Desde su creación, trabaja para que el hardware de TI forme parte de la economía circular. Los productos de Flex IT se utilizan para hacer que la infraestructura de TI de las organizaciones sea más sostenible, rentable y segura. Para más información: flexitdistribution.es/

Sobre MKCL

Durante más de 20 años, MKCL ha estado desarrollando servicios innovadores para proveedores de TI, incluida la gestión de grupos de demostración, portales web, logística y producción. MKCL ha estado a la vanguardia de la revolución de la TI circular con plataformas de ventas como notebookwieneu.de. MKCL se encuentra en Bad Oldesloe, cerca de Hamburgo, Alemania.