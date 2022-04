Youth Lab presenta Blemish Foam, su poderosa espuma limpiadora contra el acné Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 15:55 h (CET) Su fórmula activa no irrita, regula la grasa y deja la piel limpia, hidratada, con poros menos visibles y sin rastro de sequedad La rutina de belleza nocturna es esencial para disfrutar de un nuevo día con la piel limpia, hidratada y sin rastro de grasa y brillos. No basta solo con dormir correctamente, beber dos litros de agua al día y llevar una alimentación equilibrada.

“Para lucir una piel luminosa”, afirma Myriam Fernández, product manager de la compañía, “es imprescindible realizar una limpieza completa de la piel a la hora de desmaquillarnos, y por supuesto, jamás irnos a dormir con la piel con restos de maquillaje”.

La rutina de limpieza, además de eliminar los restos de maquillaje y sebo de la piel, ayudará a que los productos que más tarde apliquemos penetren en profundidad y doblen su eficacia.

Por todos estos motivos, los laboratorios Youth Lab, que en España comercializa Trending Pharma en el canal farmacia, presentan ahora al mercado su espuma limpiadora Blemish Foam, un producto formulado con ingredientes activos que crea una película protectora sobre la piel y evita que las bacterias se adhieran, al tiempo que calma y controla las espinillas y el acné.

La espuma limpiadora Blemish Foam contiene Undecylenoyl Glycine que proporciona una limpieza eficaz, a la vez que protege la epidermis y al mismo tiempo la barrera cutánea de la deshidratación; una mezcla de polisacáridos y extracto de salvia que logra un efecto calmante, lo que provoca un alivio inmediato de la piel; y Beteina y Arginina que protegen a las células de la deshidratación, equilibrando así los niveles de humedad de la epidermis.

Otra ventaja de este producto es que no produce irritación ni enrojecimiento y deja una sensación de piel hidratada sin rastro de sequedad ni tiranteces.

Su modo de empleo es tan sencillo como aplicar un poco de este producto sobre la piel húmeda y frotar suavemente con las palmas de las manos dejando actuar durante unos segundos, y hasta estar seguros de que el rostro ha quedado completamente limpio.

La nueva espuma limpiadora Blemish Foam de Youth Lab tiene un precio de 19.99 € y viene en una presentación de 150 ml. en un envase con un práctico dosificador que lo hace más cómodo y evita su desperdicio.

Esta fórmula, probada dermatológicamente, no contiene parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas y cruelty free.

Youth Lab es una marca perteneciente a Trending Pharma -antes Cosmética Pharma- y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; serum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

Más información sobre Trending Pharma

Trending Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

La compañía cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta por 65 empleados -entre los que se encuentran farmacéuticos, dermatólogos, cosmetólogos, y un potente departamento de I+D- y comercializa ya sus productos de manera exclusiva en el canal farmacia. Su máximo responsable prevé incrementar el número de puntos de venta en un 200% a lo largo de 2022.

Sus productos se dirigen principalmente a mujeres de entre los 25 y 55 años, consumidoras con una filosofía de vida de estilo saludable, que aprecian el consumo inteligente y sostenible, y preocupadas por utilizar productos de alta fiabilidad.

Trending Pharma distribuye actualmente en el canal farmacia tres marcas, -Youth Lab, Amazonic, y Wug- todas ellas formuladas con ingredientes y principios activos naturales, son 100% saludables, cruelty free (rechaza los productos testados en animales) y libres de cualquier sustancia tóxica o sintética.

