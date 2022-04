Extenso catálogo de figuras para tartas y pasteles en la tienda Albithinia Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022

En el mundo de la repostería hay una tendencia que no pasa de moda: la personalización de las tartas para fiestas infantiles. Los más pequeños adoran esta propuesta, ya que pueden tener un pastel decorado con sus personajes animados favoritos tal y como siempre han soñado.

La empresa Albithinia, en su propósito por llenar de alegría a los niños y hacer realidad sus deseos, ofrece una amplia variedad de figuras para tartas y pasteles con diversos motivos, ideales para darle el toque único y original a los pasteles de cumpleaños infantiles.

Decorar pasteles infantiles con figuras Una fiesta de cumpleaños no es la misma sin un pastel. Este se utiliza para celebrar la llegada de un nuevo año de vida y para pedir los tradicionales deseos mientras se soplan las velas. Cuando se trata de eventos infantiles, este postre adquiere mayor protagonismo, porque los niños disfrutan con ilusión el celebrar su día con una tarta decorada con sus temáticas favoritas.

La tienda Albithinia dispone de un extenso catálogo con las figuras decorativas más populares y famosas del mundo infantil. Entre ellas se encuentran los personajes de Disney, los superhéroes del universo Marvel, así como variedad de colecciones de anime, coches de carrera, entre otros dibujos animados infantiles.

Las figuras están elaboradas a base de un material plástico y resistente que no se rompe o se daña debido a factores climatológicos. Esto es algo muy beneficioso, teniendo en cuenta que muchas fiestas infantiles se celebran en espacios abiertos, vulnerables al viento, calor o bajas temperaturas, por lo que no hay riesgo de que se deterioren.

Juguetes y regalos de calidad a precios económicos Albithinia es una empresa dedicada al merchandising que dispone de un amplio abanico de juguetes, regalos e incluso accesorios escolares para los más pequeños. La marca cuenta con la capacidad de producción necesaria para fabricar sus propios productos y abastecer tanto su comercio electrónico, como su tienda física ubicada en Tortosa, Tarragona, en la cual los usuarios pueden acudir y recibir un asesoramiento personalizado por parte de su equipo de profesionales.

La compañía ofrece a sus clientes una experiencia de compra satisfactoria, ofreciéndoles variedad de productos infantiles a precios económicos, así como un servicio de envío a domicilio con entregas de entre 24 y 48 horas en España. Por otro lado, si el producto ya está agotado en el stock, el cliente puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de la empresa a través de WhatsApp y ellos se encargarán de ubicarlo en el menor tiempo posible.

Los más pequeños de la casa se merecen lo mejor, por eso, ofrecerles todo lo que necesitan para su crecimiento sano y feliz es esencial. Por esta razón, contar con proveedores de juguetes y productos infantiles como Albithinia, es una buena opción para ofrecerles momentos únicos repletos de diversión, sonrisas y alegrías.



