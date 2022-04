Las ventajas del alquiler de muebles, por Home Essentials Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 17:28 h (CET)

El alquiler de muebles es una alternativa para amueblar una casa sin necesidad de realizar una gran inversión, ya que existe una diferencia notoria entre el alquiler y la adquisición de un mueble nuevo.

Desde su sede en Madrid, la empresa de alquiler de muebles Home Essentials es una opción recomendada para equipar una vivienda con mobiliario y electrodomésticos de calidad. El alquiler de muebles es una buena herramienta para alquilar una casa por temporada, realizar un evento o gestionar pisos corporativos.

Las ventajas del alquiler de muebles en Home Essentials Con el servicio de Home Essentials, los clientes pueden alquilar muebles y electrodomésticos durante un período de tiempo específico, con la oportunidad de adecuar un espacio según sus preferencias. En ciudades como Madrid o Barcelona, donde existe poca oferta de casas amuebladas, es una ventaja para las personas elegir exactamente los objetos que necesitan.

Otro de los beneficios que entrega Home Essentials es el equipamiento temporal, para los casos en que los muebles tarden en llegar más tiempo del esperado. En ese caso, la empresa provee de sofás, mesas, camas, electrodomésticos y equipamiento de cocina para cubrir las necesidades del cliente.

Por otra parte, es una opción recomendada para quienes viajan por una estancia corta, sea por temas laborales o por estudio, en cuyo caso es más barato alquilar que comprar, sumado a que no hace falta venderlos después. Asimismo, el alquiler es un servicio más seguro y barato para las personas que se mudan desde otro país, ya que no hace falta contratar una empresa para su transporte.

Alternativa sostenible con beneficios para el medioambiente La empresa aplica un modelo de negocio sostenible que genera beneficios para el medioambiente. Si bien disponen de muebles nuevos, la mayoría son previamente alquilados, con distintos estilos y a precios muy competitivos. De esa manera, se asegura la reutilización del mobiliario,evitando la necesidad de obtener más materia prima para fabricar modelos nuevos.

De igual forma, el cliente puede comprar el mueble una vez termine el período de alquiler, por lo que es necesario avisar al personal de la empresa con anticipación para realizar un acuerdo por escrito. Para garantizar un servicio adecuado, en caso de sufrir un daño o rotura dentro del período de mantenimiento ofrecido, los técnicos reparan el mueble o lo cambian inmediatamente.

En Home Essentials, el alquiler no tiene un tiempo mínimo ni máximo, sino que aplica desde apenas una semana hasta muebles para viviendas cooperativas. En ese caso, el coste varía en función de la duración y la cantidad, pero el plazo de pago es determinado por el cliente. Para seleccionar los muebles con anterioridad, la página web de la empresa cuenta con un catálogo completo.



