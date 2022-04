El 70% de las empresas no dispone de una solución que detecte y neutralice las amenazas informáticas El 43% no dispone de una herramienta de sistema de prevención de intrusiones Redacción

miércoles, 6 de abril de 2022, 13:29 h (CET) La guerra de Ucrania ha disparado los ciberataques. Incluso se ha llegado a hablar de que se podría dar una debacle informática como la causada por WannaCry hace cinco años. En este contexto, LiceoTIC, la mayor comunidad de CIO's y directivos TIC, presenta el estudio sobre seguridad de la información. El informe arroja datos significativos sobre el nivel de seguridad TIC de las empresas españolas, así como el tipo de soluciones que utilizan.

Falta de soluciones de detección

Entre los datos destacables que arroja el estudio se encuentra el hecho de que prácticamente la gran mayoría de las empresas (un 70%) no cuenta con una herramienta de SIEM. Se trata de una tecnología capaz de detectar rápidamente, responder y neutralizar las amenazas informáticas. Del mismo modo, otra de las acciones que son muy efectivas y que, sin embargo, más de la mitad de las empresas encuestadas no disponen es la lista blanca. Gracias a este sistema se eligen los programas que pueden funcionar en el ordenador para evitar que el software malicioso se active. También es significativo el hecho de que un 43% no disponga de una herramienta de sistema de prevención de intrusiones.

Las herramientas más generalizadas: Firewall, VPN o Backup

Por lo que se refiere a herramientas más conocidas, el informe ratifica su generalización. Por ejemplo, un 86% cuenta con un plan de recuperación de desastres, el 96% con una herramienta antivirus, el 86% con un antimalware y el 100% disponen de Firewall. También están muy extendidas herramientas de VPN (100%), así como el Backup.

"Al igual que en una empresa la definición y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, o el hecho de disponer de sistemas de previsión de incendios es una obligación, disponer de sistemas de ciberseguridad adecuados debería serlo igualmente ya que hoy en día la ciberseguridad, pone en riesgo la continuidad de la organización" afirman los expertos de LiceoTIC.

