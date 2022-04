«Todo lo que nos pasa o nos preocupa tendemos a ponerlo por escrito»

La imaginación de Bill Morell no tiene muchos momentos de respiro. Este escritor uruguayo compagina su pasión literaria con su desempeño profesional en el mundo de la arquitectura, otro campo donde es fundamental emplear la capacidad de concebir lo que todavía no existe. No es, por tanto, extraño que el éxito le haya llegado a través del género de la fantasía, con el que se ha convertido en un reconocido literato en su país, Uruguay. Ahora, se embarca en la aventura de conquistar el mercado español.

¿Cómo de difícil es el reto de convencer al público juvenil de interesarse por la lectura con todos los estímulos que hay en tablets, teléfonos móviles…? ¡Es muy difícil! Nos enfrentamos a un enemigo poderoso y que nos juega con ventaja: ¿cuánto más fácil y cómodo resulta seducir con una imagen? Solo hay que tumbarse en el sillón y apretar unos botones para tener servido el entretenimiento por el resto del día… No necesitamos pensar ni analizar nada, todo nos viene ya procesado.

Sin embargo, qué poderosa arma es la imaginación… Cuánto más rico es el universo de la literatura, que te cuenta de qué viene la cosa, te describe cómo son las cosas, pero que te permite proyectar libremente tus propias imágenes en tu mente de acuerdo a experiencias y vivencias personales. Cada lector imagina cosas similares, pero jamás iguales, porque todos somos diferentes, únicos e irrepetibles.

La herramienta que he utilizado para intentar captar la atención de los jóvenes es ser lo más intenso posible, tanto en el relato como en la historia… Intento que en todas las páginas sucedan cosas nuevas, inesperadas, fabulosas…Y utilizo el recurso de las pausas narrativas para preparar el siguiente desenlace. Trato de hacer el relato lo más vertiginoso posible, para captar la atención del lector lo más pronto posible, porque tengo claro que, si no lo hago, lo pierdo. Esa suele ser una buena solución.

Y siempre está a mano la posibilidad de desconectar el wifi y decir que se rompió… Pero cuando los chicos llegan a determinada edad, esa maniobra ya no se la tragan. ¡Los chicos están viniendo cada vez más astutos…!

¿De dónde surge el nombre de los Andaluins? En general, cuando busco un nombre para algún personaje, objeto o lugar, lo primero que hago es analizar detenidamente las particularidades del sujeto/objeto que voy a bautizar… Sus características físicas y espirituales, sus fortalezas y sus debilidades, su objetivo en la historia, su aporte, su importancia en la trama… Eso me va dando pistas en cuanto a su nombre. Tomo algunas de esas palabras que lo definen, las desmenuzo, las mezclo y las vuelvo a unir en el orden que me parece que mejor le queda a ese personaje, objeto o lugar. Incluso, algunas veces, uso las palabras que los definen en otros idiomas. De allí surgen una gran cantidad de posibilidades en cuanto a su nombre. Luego solo quedará elegir el que más nos guste y que creamos que mejor lo define.

En el caso de los Andaluins, y sin querer espoilear la historia, podría adelantar que nació de la fusión de las palabras caminar(andar) y luz, que creo que definen perfectamente a estas criaturas. Obviamente que es importante cómo suena y no caer en la tentación de elegir, de esa especie de Frankenstein de letras, un nombre que resulte tan complicado que sea difícil de pronunciar, por lo que, a menudo, lo consulto con la gente que me rodea y muchas veces lo someto a votación…

¿Qué novedades van a encontrar los lectores en El recinto de las mil cuevas? Se van a encontrar con el avance de una historia que tiene la particularidad de condensarlo todo: magia, superpoderes, ciencia ficción, terror, comedia, eventos sobrenaturales, criaturas mitológicas, leyendas… Y algunos elementos más que no quiero adelantar para no revelar la clave de este primer libro de la saga. Vendría a ser como la puerta de entrada, la presentación de un universo muy complejo que trasciende el libro por sí mismo, pero que funda las bases de la misma, y es por eso que lo hace fundamental. No se puede entrar a una habitación por la ventana… Para hacerlo bien, hay que hacerlo por la puerta.

Una historia que tiene una novedad que a mi entender lo hace único, y es justamente esa combinación de alternativas narrativas que combinan acciones que pueden pasar en distintas épocas e infinidad de lugares. El hecho de que sus protagonistas no sean personas desheredadas, abandonadas o excluidas, sino que tienen la contención y el apoyo de su familia, o parte de ella, creo que también lo hace especial y más cercano a los lectores.

¿Cuál es para ti el punto fuerte de esta entrega de la saga de los Andaluins? La fantasía… Creo que es el punto más fuerte de toda la saga. Si bien ese aspecto lo comparto con otros miles de libros, creo que, en el caso de los Andaluins, es desbordante, es tan variado en cuanto al origen del hecho fantasioso, que creo que lo hace, por lo menos, especial.

En cuanto a este libro en particular, pienso que el punto fuerte fue el presentar la historia de una forma sólida y dejar planteadas las bases para las siguientes entregas, que, sin duda, apuestan mucho más alto en cuanto al grado de fantasía y su intensidad. También lo es el soporte histórico que tiene la historia, todo está cimentado en un soporte histórico adecuado, creíble y probable. No se trata de una historia que nace de la nada.

Que comparen tu saga de los Andaluins con las historias de Harry Potter ¿te supone más una ventaja o un inconveniente? No lo siento como una ventaja en lo absoluto… Sí lo siento como un orgullo. La saga de Harry Potter ha sido un éxito de venta mundial inobjetable, y es una historia probadamente exitosa y con excelentes elementos de fantasía y giros literarios, y si algunos creen que mi saga puede ser comparable desde algún punto de vista, solo me puede generar eso, orgullo.

Pero tengo claro que puede ser un inconveniente… Harry Potter tiene millones de fans en todo el mundo y es sabido que los fans no toman a bien que alguien se atreva a intentar robarle algo de su popularidad… Igualmente, aclarar que ambas historias no tienen punto de comparación, son completamente distintas. Pero no soy tonto, tengo claro que estoy a años luz del éxito logrado por J. K. Rowling. Aunque no pierdo la esperanza…

Y, por otro lado, las comparaciones provocan expectativas, y en este caso, expectativas muy altas, y eso generalmente no es bueno, porque a mayorexpectativa, más difícil la posibilidad de colmarla.Eso me ha llevado a apostar cada vez más fuerte en cada una de las entregas, y esa exigencia, seguramente, me ha favorecido en el producto final. Pueden tener por seguro que sus expectativas serán sobrepasadas…

Cuando no escribes, te desempeñas en el campo de la arquitectura, que también consiste en emplear bastante la imaginación, ¿te sirve tu profesión también como fuente de inspiración? Sí, claramente. Y no es casualidad que me haya volcado a la arquitectura y el diseño, cosas que tienen tanto que ver con la imaginación. Los procesos creativos son muy similares y la posibilidad de visualización de escenarios que no existen son sin duda son muy útiles en ambas actividades.En ese aspecto, creo que voy con ventaja, ya que es un proceso automático para mí, que no me significa ningún esfuerzo, es natural…

Preguntarte si te sientes a gusto escribiendo fantasía juvenil sería una obviedad, pero ¿te gustaría probar a escribir en otro/s género/s? De hecho, lo vengo haciendo hace ya un tiempo, aunque aún no me haya animado a publicar muchos de ellos. He escrito algo de poesía, cuentos, cuentos cortos, terror (que he publicado un par de libros de cuentos), literatura para adultos y tengo en carpeta alguna idea que creo muy interesante para una novela policial… Estos dos años, he escrito algunos cuentos de pandemia, claro, supongo que al igual que muchos otros escritores, y es que eso nos identifica, todo lo que nos pasa, nos moviliza, nos preocupa, tendemos a ponerlo por escrito…

La literatura ofrece un campo enorme y variado desde el punto de vista creativo y creo que es un ejercicio sano (aunque entiendo que peligroso) intentar probar con otros géneros en los cuales uno no se sienta tan cómodo; es como buscar nuevos desafíos. El tema es que el escritor rápidamente es encasillado en el género que lo hizo conocido, o famoso, y la gente se vuelve muy crítica cuando este intenta salir de su molde, mucho más crítica que con los autores naturales de dicho género.Ya veremos…Todo a su tiempo.

Cuéntanos algo sobre futuros proyectos. Me gustaría terminar con la saga de Los Andaluins…Ese es mi proyecto principal. Conociéndome, entre libro y libro de la saga iré escribiendo algo que no tenga nada que ver, solo para despuntar el vicio de la escritura y para descansar la mente de tanta fantasía. Luego tengo otros buenos proyectos como la novela policial y una trilogía para mayores que se las trae…

¿Sabes?, los libros para un autor son casi como hijos… Uno los crea y los va criando de la mejor manera que puede y, cuando están listos, los lanza al mundo para que hagan su propio camino. A veces logran casarse con una editorial responsable, y el camino se hace más fácil. Otras, la mayoría, van deambulando de un lado para el otro y necesitan mayor atención de sus padres. Entonces, como buen padre que trato de ser, velo por mis hijos de tinta y papel, tratando de encaminarlos de la mejor manera que entiendo, para que alcancen su mayor potencial… Eso puede llevar mucho tiempo y distraernos de nuestra labor literaria, pero es algo que un buen padre no puede desatender.

Los invito a entrar en el universo Andaluins a través de la web oficial: www.andaluins.com y conocer de primera mano las novedades que vayan surgiendo.