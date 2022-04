Todo lo que necesita saber un joven para emprender con éxito Claves importantes para desarrollar un emprendimiento Redacción

miércoles, 6 de abril de 2022, 08:44 h (CET) Para emprender no solo se necesita pasión, creatividad, ganas y visión del negocio, hace falta mucho más. Hay que entender que es un camino complicado y a veces estresante, pero también gratificante y satisfactorio. Hay apoyos que son necesarios para crear una startup con éxito, ya que pueden generar ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

Desde hace un tiempo, los esquemas tradicionales en muchos ámbitos han venido cambiando con la evolución de la sociedad y el auge de las nuevas tecnologías. En épocas pasadas, lo normal era que el niño estudiara en el colegio, luego ya siendo joven, se formara en un oficio o en la universidad, para después desempeñar un trabajo en una empresa, donde pudiera ganar un sueldo que le permitiera vivir con normalidad.

Con el paso del tiempo, esto se ha transformado por un modelo en el que el joven se forma, pero siempre con la premisa de crear su propia empresa, por pequeña que sea, que le permita tener sus ingresos propios, rompiendo con el modelo convencional del gerente-jefe-empleado, que no permite crecer, ni alcanzar la tan ansiada libertad financiera.

Es así como el término emprendimiento se ha venido posicionando entre la población, con bastante énfasis en la edad juvenil. Y es que desde temprana edad se ha visto que el interés de emprender cada día gana más adeptos, sin embargo, es indispensable que los jóvenes entiendan que la pasión, la creatividad, las ganas, una visión de negocio y la organización, son importantes, pero hace falta mucho más.

Y es que hay diversos aspectos que se deben tener en cuenta para emprender con éxito, lo cual puede ser, en muchos momentos, estresante y complicado, pero también muy gratificante, satisfactorio y emocionante.

Claves para iniciar un emprendimiento siendo joven

Hay algunos consejos muy importantes que todo joven debe conocer y aplicar, para iniciar con buen pie una idea de negocio. Lo primero que debe encontrar es su pasión, ya que las grandes pasiones son la fuente de inspiración de un emprendimiento.

Una vez definido esto, habrá que empezar a conocer el mercado, no hacerlo es el motivo del fracaso de cualquier iniciativa de emprendimiento, por eso es necesario tener claros algunos aspectos en este sentido, como por ejemplo, si esa “gran idea” es realmente una necesidad. El margen de precios es esencial, así como también tener referencias sobre las estrategias de marketing que se deben emplear.

Por otra parte, hay que contar con el máximo apoyo que se pueda, para arrancar como es debido y con el mínimo de riesgos. Por ejemplo, es importante proteger el proyecto y al equipo tras una sociedad, un proceso que puede llegar a ser complicado si no se tiene la orientación adecuada. En este sentido, es muy oportuno mencionar una alternativa que tienen los jóvenes para emprender hoy en día con “todas las de la ley”. Se trata del Pacto Seedfy, un servicio que significa un gran ahorro de tiempo, esfuerzo y costes, lo que le viene muy bien al proceso de validación de una startup.

El Pacto Seedfy es un documento legal y privado, con el cual se está asegurando la propiedad de la startup para los socios fundadores. Un documento que puede ser usado ante cualquier tribunal español en el caso que se dé el incumplimiento por alguna de las partes, ofreciendo además la posibilidad de irse adaptando a los cambios de la startup.

Adicionalmente, Seedfy acompaña y se encarga de todos los trámites obligatorios para constituir una sociedad, proceso que conlleva plazos de espera, recurrencia a intermediarios, pagos y demás. Entre estos, se pueden mencionar: la inscripción del nombre en el Registro Mercantil, definición de la forma jurídica y los estatutos, la escritura pública para la constitución, los trámites con Hacienda, etc…

