Descubre cómo contratar la limpieza y restauración de alfombras en Madrid Para que permanezca en excelentes condiciones, debe tener el mantenimiento adecuado Redacción

miércoles, 6 de abril de 2022, 08:28 h (CET) Las alfombras son elementos de decoración que aportan elegancia y distinción a los espacios, es por eso que se incorporan en el diseño de interiores de manera frecuente. Además, las alfombras ofrecen calidez al ambiente y tienen otras funciones relacionadas con la comodidad y el confort.

Una alfombra, para que permanezca en excelentes condiciones, debe tener el mantenimiento adecuado. La limpieza periódica es indispensable y la restauración es necesaria cuando el uso se haya deteriorado.

¿Cómo es un servicio de limpieza y restauración de alfombras?

En la web https://limpiezacentauro.com/limpieza-de-alfombras-madrid/ puedes encontrar el servicio de la empresa Limpieza Centauro, el cual consta de los siguientes servicios:

Limpieza de alfombras artesanales y sintéticas de cualquier tamaño. Se realiza un trabajo profesional, eliminando manchas y suciedades sin estropear la alfombra.

de cualquier tamaño. Se realiza un trabajo profesional, eliminando manchas y suciedades sin estropear la alfombra. Restauración de alfombras , puede ser el ribete, los flecos o cualquier parte de la alfombra. Dependiendo del daño y el tipo de alfombra, se hará un presupuesto al respecto.

, puede ser el ribete, los flecos o cualquier parte de la alfombra. Dependiendo del daño y el tipo de alfombra, se hará un presupuesto al respecto. Eliminación de olores fuertes , si la alfombra tiene olores penetrantes que no se van con la limpieza normal, se puede contratar un servicio especial para eliminarlos.

, si la alfombra tiene olores penetrantes que no se van con la limpieza normal, se puede contratar un servicio especial para eliminarlos. Eliminación de polillas . Las polillas u otros parásitos son un problema serio en las alfombras, ya que pueden ocasionar daños en el tejido y contaminar otras áreas de la casa.

. Las polillas u otros parásitos son un problema serio en las alfombras, ya que pueden ocasionar daños en el tejido y contaminar otras áreas de la casa. La desinfección de alfombras es un servicio muy importante, ya que incide en la salud de las personas que tengan contacto con ellas. Una de las desventajas de las alfombras es que pueden atrapar bacterias, por lo que se recomienda una desinfección periódica.

es un servicio muy importante, ya que incide en la salud de las personas que tengan contacto con ellas. Una de las desventajas de las alfombras es que pueden atrapar bacterias, por lo que se recomienda una desinfección periódica. El almacenamiento de alfombras es otro servicio que se presta para comodidad de los clientes.

¿Cuáles son las ventajas de contratar la limpieza y la restauración de las alfombras?

Las alfombras son objetos muy valorados, mantenerlas limpias y restaurarlas cuando se requiera, las mantiene en excelentes condiciones y conservando su valor.

Una alfombra limpia exhibirá toda su belleza . En cambio, una alfombra sucia lucirá opaca, y si está manchada, puede hacer deslucir la decoración.

. En cambio, una alfombra sucia lucirá opaca, y si está manchada, puede hacer deslucir la decoración. La suciedad acumulada en las alfombras puede afectar negativamente a la salud de los ocupantes del espacio en el que se encuentre. Es conveniente realizar limpiezas periódicas para disfrutar de toda su belleza sin afectar a la salud.

Una alfombra deteriorada puede cobrar nueva vida mediante un proceso de restauración, el cual puede mejorar cualquier desgaste o daño que pueda tener la alfombra, con el objetivo de lucirla de nuevo con todo su esplendor.

¿Cuáles son los pasos para obtener el servicio?

Comunícate con la empresa a través de su página web y solicita un presupuesto. El precio del servicio va a depender del tamaño de la alfombra y de los servicios que requiera . Una vez tengas conocimiento del precio exacto, podrás tomar una decisión.

. Una vez tengas conocimiento del precio exacto, podrás tomar una decisión. Solicita el servicio de recogida, esto significa que la empresa irá hasta el sitio donde se encuentre la alfombra y la transportará hasta la empresa. Este servicio es gratuito en Madrid.

Cuando te informen de que la alfombra está lista, deberás coordinar con el servicio de entrega de la empresa para recibirla en tu domicilio. La alfombra será entregada perfectamente limpia y empaquetada apropiadamente .

. Si lo requieres, puedes solicitar el servicio de almacenaje de alfombras, el cual se presta con las mejores condiciones.

¿Cómo es la limpieza de las alfombras?

Una vez recibida la alfombra, los expertos la revisan y evalúan, tras lo cual se comunican con el cliente, de manera que todo quede claro.

Dependiendo del estado de la alfombra y del material de fabricación, se pueden aplicar diversos productos de forma manual y también se pueden utilizar lavadoras especiales .

. Tras este proceso, la alfombra es sometida a un proceso de secado en una centrifugadora, para eliminar todos los restos de humedades y mantenerla en óptimas condiciones.

El empaquetado se realiza con bolsas de plástico microperforadas.



