Pablo Fernández Echeverría, nuevo CEO de la biotecnológica Polimerbio

martes, 5 de abril de 2022, 10:33 h (CET) Doble Licenciado en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra, toma el relevo por jubilación de Juan Carlos Antigüedad al frente de la biotecnológica vasca, especializada en el desarrollo de nuevos dispositivos médicos basados en polímeros biodegradables. Pablo Fernández cuenta con experiencia en el sector farmacéutico y biotecnológico tras su paso por compañías como EY y Almirall Su incorporación llega en un momento clave para Polimerbio que está trabajando en la fase preclínica para el lanzamiento de su primer producto: un tubo urológico biodegradable indicado para la estenosis uretral que evitaría una segunda intervención y reduciría los tiempos y costes de hospitalización.

5 de abril de 2022.- Pablo Fernández Echeverría ha sido designado nuevo CEO de Polimerbio tomando el relevo de Juan Carlos Antigüedad, quien se jubila tras permanecer al frente de la compañía biotecnológica desde su constitución en 2017 como una spin off del Grupo en Ciencia e Ingeniería de Biomateriales Poliméricos (Grupo ZIBIO), vinculado a la Universidad del País Vasco e integrado desde 2012 en POLYMAT.

El nuevo CEO de Polimerbio subraya la importancia del trabajo desarrollado por la compañía en poco más de cuatro años. “Desde el principio me atrajo mucho el concepto de Polimerbio, tanto su tecnología, la propuesta de valor, el ecosistema de socios con el que cuentan y, por supuesto, el equipo. Todo ello -añade-, unido a su clara vocación por ayudar a los pacientes desarrollando nuevos dispositivos médicos basados en polímeros biodegradables han sido factores clave que me han animado a asumir este nuevo reto profesional”.

En su opinión, el momento que atraviesa Polimerbio es “crucial y apasionante”, subrayando que las decisiones que se están tomando van a ser claves para el futuro de la compañía. “Como start-up enfocada en el ámbito sanitario /Medtech, es clave dar con la tecla cuando vas a lanzar tu primer producto, ya que esto va a tener una repercusión directa en tu viabilidad a futuro”, recuerda.

Polimerbio trabaja en el lanzamiento de su primer producto, un tubo urológico biodegradable para la estenosis uretral y está finalizando la fase preclínica. La compañía prevé iniciar los ensayos clínicos antes de finalizar el año y estar preparada para su comercialización a finales de 2023 o comienzos de 2024.

En este sentido, Pablo Fernández subraya que “nuestra ambición va más allá”, e informa de que Polimerbio trabaja intensamente en la definición de su estrategia de I+D para el medio y largo plazo, “con la vocación clara de seguir aportando soluciones disruptivas para los pacientes en el ámbito de los dispositivos médicos utilizando nuestra tecnología y know-how”.

Ante este horizonte, teniendo en cuenta su formación académica y visión empresarial acumulada en los últimos años en la empresa farmacéutica, la incorporación de Pablo Fernández Echeverría ayudará a Polimerbio a dar un paso adelante en el citado momento de salida al mercado y comercialización. “Espero poder estar a la altura del equipo y poder transmitirles todo lo que he aprendido”, concluye el recién nombrado CEO de la compañía.

Currículum Pablo Fernández Echeverría

Doble licenciado en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra (2012) y Máster en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid (2013). En 2013 inicia su vida profesional como consultor para el sector farmacéutico y biotecnológico en la empresa EY. Durante su etapa en la compañía ofrece asesoramiento estratégico a diferentes empresas del sector en cuanto a acceso al mercado, definición de modelos de precio y reembolso, análisis competitivo, simulación de nuevos modelos de negocio, etc.

En 2017 inicia una nueva etapa en Almirall, trabajando como consultor de inteligencia de negocio, dando soporte a diferentes marcas de la compañía en temas de inteligencia competitiva, analítica de datos y estudios de mercado. En paralelo, colabora con los departamentos de M&A y Desarrollo de Negocio a la hora de evaluar estratégicamente diferentes oportunidades de expansión de negocio. A comienzos de 2022 se incorpora a Polimerbio como CEO.

Sobre Polimerbio

Polimerbio, empresa pionera en dispositivos médicos bioabsorbibles e ingeniería de tejidos blandos, nació en 2017 como spin-off ligada al grupo investigador Zibio. Gracias a su know-how sobre polímeros, Polimerbio desarrolla nuevos dispositivos médicos que se bioabsorben en el cuerpo, con el consiguiente ahorro de la segunda intervención y comodidad para el paciente.

Pionera en el uso de polímeros en aplicaciones médicas, Polimerbio aspira a ser una referencia internacional en el tratamiento de lesiones de tejidos blandos como: sistema muscular, cardiovascular, digestivo, genitourinario, nervioso, respiratorio o piel y cartílago.

