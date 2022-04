El sector del Vacuno de Carne muestra en Alimentaria su compromiso con consumidor y medio ambiente Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 10:05 h (CET) PROVACUNO participa con un stand en esta relevante feria internacional, donde informará sobre los retos y oportunidades de un sector moderno y eficiente al tiempo que enseñará las características del modelo de producción europeo, el más exigente del Planeta. En un contexto internacional complicado, con conflictos como el de Ucrania, el sector del Vacuno de Carne recuerda la importancia de garantizar la soberanía alimentaria en la Unión Europea La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO) acude un año más a la feria Alimentaria, que acoge Fira de Barcelona del 4 al 7 de abril, con la motivación de mostrar los avances y compromisos del sector con los consumidores y el medio ambiente. Se trata de uno de los mayores eventos internacionales y una cita obligada para los profesionales de la industria de la alimentación, bebidas y food service, con la innovación, las últimas tendencias y la internacionalización como valores diferenciales.

PROVACUNO participa con un stand propio en el que mostrará la realidad de un sector comprometido con su tiempo y aprovechará este foro para incidir, especialmente, en la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria, en un contexto de inestabilidad como el actual. “Abogamos por seguir trabajando para alimentar a nuestra población garantizando el suministro de alimentos de calidad a precios competitivos. Cumplimos los estándares de producción más exigentes del mundo aún cuando surgen problemas geopolíticos que ponen en riesgo el comercio agroalimentario mundial. La guerra en Ucrania, como otros conflictos anteriores, impacta muy negativamente sobre la producción de Carne de Vacuno, pero el compromiso de nuestro sector con la población es máximo. Estuvimos, estamos y estaremos siempre para alimentar a Europa y al mundo entero”, ha remarcado el director de esta Interprofesional, Javier López.

Sistema agroalimentario europeo

En este punto, PROVACUNO recuerda la importancia de reforzar el sistema agroalimentario europeo para no depender en exceso de fuentes externas a la UE que puedan verse afectados por conflictos o tensiones que obstaculizan el comercio. Al mismo tiempo, “la situación del hambre y la desnutrición severa en muchos puntos del Planeta hace necesario mantener sistemas alimentarios, capaces de suministrar alimentos a la población mundial”, ha subrayado López. Para PROVACUNO, es relevante mostrar a la sociedad la contribución del sector agroalimentario en general y la del vacuno de carne en particular para garantizar la soberanía alimentaria de una población mundial en imparable ascenso que demanda crecientes cantidades de proteínas de alto valor biológico, con total garantía de calidad, trazabilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria.

Al mismo tiempo, el sector recuerda que la carne es un alimento que aporta numerosos nutrientes y sus proteínas son altamente biodisponibles, “lo que hace que podamos asimilar estos nutrientes y cubrir las necesidades del organismo. Debemos seguir una dieta variada y equilibrada como la Dieta Mediterránea siguiendo las recomendaciones de las guías nutricionales y realizando ejercicio físico”, añaden desde la Interprofesional.

De igual forma, los productos de origen animal generan mucho menos desperdicio alimentario del que se produce en otros alimentos que llegan a nuestras mesas, tal y como sostiene el director de PROVACUNO. De hecho, un informe del IPCC de la ONU recoge que el desperdicio alimentario supone el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero si bien, en el caso concreto de la carne de vacuno, el nivel de aprovechamiento por el consumidor en el hogar es prácticamente el cien por cien.

Por otra parte, PROVACUNO mostrará en Alimentaria de Barcelona las contribuciones positivas de la actividad para el medio ambiente. Y es que, el mantenimiento de la ganadería en el medio rural y la utilización de las superficies de pastos genera enormes beneficios ecosistémicos, entre los que destacan el secuestro de carbono, la retención de agua y recarga de los acuíferos, la lucha frente a la erosión y la conservación de la biodiversidad. “Las vacas son una herramienta fundamental para la prevención de incendios forestales, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Su trabajo diario es un seguro para minimizar el riesgo de incendios de forma económica, eficaz y sostenible”, remarca. Además, el sector está trabajando en diferentes líneas para lograr la neutralidad climática para 2050, lo que muestra su compromiso con el medio ambiente, pese a que las emisiones del vacuno representan tan sólo el 3,6 % de las emisiones en un ranking que lideran transporte (27 %) e industria (19,9 %), según datos del Gobierno español. La diversidad de razas y las indicaciones geográficas protegidas son otros motivos para apostar por la ganadería europea y por los métodos de producción europeos, tan diferentes a los que rigen en terceros países con graves repercusiones medioambientales.

En España, el Vacuno de Carne es uno de los sectores clave para el rural, con un sistema de producción eficiente y sostenible. Con 130.153 granjas, 5,8 millones de cabezas, 238 industrias de sacrificio y 677.000 toneladas producidas al año por valor de más de 3.000 millones de euros. Más de 132.000 puestos de trabajo directos están ligados a la producción primaria, ubicados en zonas desfavorecidas con saldo poblacional negativo y sin otras alternativas viables económicas. A estos datos habría que añadir los empleos indirectos y los ligados a la transformación.

Sobre PROVACUNO

La Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial. Entre sus actividades, PROVACUNO está inmersa actualmente en el desarrollo de la campaña de información “Hazte Vaquero”, junto a su homóloga APAQ-VLAAM de Bélgica, de tres años de duración (2020-2023), para reforzar la competitividad del sector europeo, con acciones informativas en Alemania, Bélgica, Portugal y Francia, además de en España. Las “Pautas Dietéticas Basadas en Alimentos en Europa” (FBDG, por las siglas en inglés “Food-Based Dietary Guidelines in Europe”), establecidas por cada Estado Miembro de la Unión Europea, aportan recomendaciones de consumo saludables, basadas en la ciencia, para cada grupo de alimentos, entre ellos, la Carne de Vacuno. En ellas, se establece la recomendación de consumo adecuada para cada Estado de la Unión Europea, teniendo en cuenta, además, que éstas sean culturalmente aceptables y prácticas a la hora implementarse. Para conocer en detalle las recomendaciones de consumo cuantitativas, cualitativas, y el tamaño de porción recomendado, en cada País de la Unión Europea, entra en: https://bit.ly/3qsYw4l

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Usar Bitcoin para pagar a los empleados se ha generalizado ¿Es usted un empresario que quiere incluir el Bitcoin en la nómina de su empresa? Si es así, esto es lo que debe saber antes de empezar Cómo Bitcoin afecta al e-commerce ​¿Tiene una tienda de comercio electrónico y quiere saber cómo esta moneda virtual puede afectar a su negocio? Jamón ibérico cortado a cuchillo, un placer para gourmets Un disfrute que podrá aumentar según la calidad del jamón, la parte que se deguste e incluso según el tipo de corte que haya recibido la loncha Pablo Fernández Echeverría, nuevo CEO de la biotecnológica Polimerbio Bikestocks señala los beneficios del ciclismo para la salud