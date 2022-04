Casino.es renueva su imagen reforzando su compromiso con el juego responsable Comunicae

lunes, 4 de abril de 2022, 08:02 h (CET) Nuevas secciones: noticias, análisis de los últimos lanzamientos de slots, casino en vivo, métodos de pago y proveedores de software. Nuevo diseño que resalta el compromiso de Casino.es con el juego responsable En el 2022 Casino.es ha renovado su aspecto. El proceso de renovación ha incluido el rediseño del logo y de la página web. La nueva versión de la web ha sido diseñada siguiendo el estándar responsive design, y gracias a ello ahora su navegación esta optimizada para los distintos dispositivos y resoluciones. Se ha trabajado en un diseño hecho a medida, al que se ha llegado después de varios ciclos de trabajo en grupo. Se ha optimizado cada espacio para ofrecer un diseño moderno, amable y limpio, que resalta el fuerte compromiso de Casino.es con el juego responsable.

El rediseño del logo ha corrido a cargo del estudio de diseño gráfico Kamikaze, estudio de diseño y comunicación vanguardista con sedes en Madrid y Lisboa. Su equipo ha logrado plasmar lo que se buscaba, una actualización del diseño que no perdiese la esencia del logo original.

Casino.es, con anterioridad a la renovación de su web, ya había sido capaz de posicionarse como un sitio de referencia para consultar información veraz sobre juegos de casino. A ello han contribuido, a lo largo de los años, los elaborados artículos publicados y las guías rápidas en formato PDF imprimible sobre cómo jugar, reglas y apuestas de los distintos juegos, tales como la ruleta, el blackjack o el punto y banca.

El proceso de renovación también ha servido para adaptar y reestructurar los contenidos para ofrecer una mejor experiencia de usuario, al hacer accesibles todos los contenidos desde los distintos dispositivos y haber mejorado la navegación dentro de la página. Se han actualizado todas las ilustraciones que acompañan a los artículos, y otros elementos multimedia que usaban tecnologías obsoletas, y no permitían su reproducción en móviles o tabletas, se han actualizado igualmente para que sean compatibles con todos los dispositivos.

En lo relativo al contenido, se han añadido nuevas secciones demandadas por los lectores y una ventana informativa para publicar las últimas noticias de actualidad del sector, tales como normativa, juego responsable, información sobre proveedores certificados para ofrecer sus juegos en los casinos online españoles y novedades sobre métodos de pago. Todos los casinos sobre los que se informa en Casino.es cuentan con la licencia necesaria para operar en España.

Entre las nuevas secciones de contenidos destaca la dedicada a los juegos de casino en vivo. Se informa sobre las distintas modalidades de juegos de casino online con crupier disponibles en la actualidad, un producto muy demandado en la actualidad donde los juegos de ruleta en vivo con crupier son los grandes protagonistas.

También se ha añadido una sección que analiza los diferentes métodos de pago de los que disponen los casinos actualmente, se realizan comparativas y se abordan los distintos aspectos relacionados con los métodos de pago para realizar ingresos y retiradas en un casino online. Ahora, con la revolución tecnológica de los pagos online es posible ofrecer lo que los clientes demandaban, agilidad en las retiradas, siendo posible a día de hoy realizar retiradas rápidas si se elige el método de pago adecuado, ya que nuevas formas de pago están sabiendo como posicionarse y se están convirtiendo en serios competidores de otras soluciones consolidadas.

El plan para el 2022 también incluye la publicación periódica de artículos analizando las funcionalidades y características de los nuevos juegos de slots del mercado, ya que en la actualidad el ritmo de lanzamiento de nuevas slots por parte de los estudios de desarrollo es alto. Se ha añadido a su vez una nueva sección en la página web que detalla las distintas empresas de software para mejorar la búsqueda de juegos según su desarrollador, por cada empresa se enumeran sus juegos más populares y los últimos lanzamientos que ha realizado.

