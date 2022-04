Maiwa, la marca de ropa de la raspa, está comprometida con la sostenibilidad y el medioambiente Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La ropa sostenible es una de las respuestas de esta industria a la alta demanda de productos con conciencia ambiental que vayan a favor del respeto por el planeta. Las tendencias de la moda actual abogan por la ecología, la preservación de la naturaleza y la conservación de las especies.

La marca de ropa de la raspa, Maiwa, es una de las iniciativas comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente que más repercusión está logrando en los últimos años. Esto se debe a la creación de piezas de gran calidad que son amigables con el entorno y fabricadas en territorio español.

Una marca de ropa respetuosa con el medioambiente Esta marca apuesta por la producción nacional con materiales 100 % ecológicos y sostenibles. Por lo que disponen de piezas como sudaderas, camisetas y polos para hombres, mujeres y niños con esta visión. También comercializan complementos como gorras y calcetines para todos los gustos y preferencias.

Los productos de esta iniciativa española se distribuyen en diversidad de colores, tallas y estilos, pero todos responden a la misma política de respeto medioambiental, por lo que al adquirir una pieza, el comprador está obteniendo un bien ecológico que ayuda a la preservación.

La inspiración marinera es la esencia del argumento identitario de esta marca, por lo que las alusiones a la playa, el sol, el verano y el mar son una parte trascendental de su autenticidad.

En Maiwa son expertos en proporcionar diseños de calidad y a la vanguardia, esto les ha convertido en un referente en la moda sostenible, ya que su trazabilidad es cuidada al detalle y tiene en cuenta muchos factores antes de presentar una prenda al público.

Uso de materiales resistentes para diseñar moda ecológica La indumentaria de esta empresa no suele pasar de moda, por lo que adquirir sus piezas es una gran inversión que no pierde validez. Sus telas son resistentes y tienen gran durabilidad. Los polos están hechos de algodón punto piqué, las sudaderas de fibras textiles vegetales y las camisetas de los mismos componentes, 100 % algodón, al igual que las gorras y los calcetines.

Los productos de esta empresa pueden adquirirse mediante su página web con grandes promociones y un descuento del 10 % en la primera compra. Los valores de esta marca ponen al planeta en primer lugar y conciben a la responsabilidad social como una herramienta valiosa para su expansión.

La marca de ropa de la raspa cree que la sostenibilidad no es algo pasajero, sino que es la nueva norma que debe regir a la industria textil a nivel mundial. Por eso, todas sus piezas cumplen con los mayores estándares de calidad en el sector y de procesos ecológicos pertinentes.



