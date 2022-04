Las gafas de sol The Indian Face triunfan en Europa Emprendedores de Hoy

sábado, 2 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

A causa de que las personas conocen los riesgos que supone no protegerse de los rayos UV a diario, el uso de gafas solares es cada vez más popular entre la sociedad.

En este sentido, la moda ha aprovechado esta oportunidad para diseñar diferentes modelos de gafas que vayan acorde a las diferentes personalidades de cada persona.

Siguiendo la creciente popularidad de las gafas oscuras dentro del mundo de la moda, la marca española The Indian Face ha puesto a disposición de sus clientes un amplio catálogo de gafas de sol polarizadas. Sus modelos han sido un éxito en toda Europa, permitiendo a miles de personas disfrutar de un diseño único e innovador, mientras protegen a sus ojos de la luz solar.

Productos de alta calidad La marca ha ido un poco más allá en cuanto al diseño y composición de sus gafas, ya que además de ofrecer a sus clientes elevadas cualidades estéticas en cada uno de sus modelos, también brinda productos con los más altos estándares de protección visual.

Todas sus referencias están elaboradas con lentes polarizados y protección UV400, que sirven como barrera para los rayos UVA y UVI, los cuales son muy perjudiciales para la salud ocular. Someter continuamente los ojos a estos rayos, puede disminuir la agudeza visual e incluso ocasionar ceguera prematura en los casos de exposición más graves. Por este motivo, los expertos recomiendan utilizar gafas oscuras en lugares y eventos donde el ojo deba exponerse por un periodo muy largo de tiempo a la acción directa del sol.

Deporte llevado al Street Wear El diseño de cada uno de los modelos que fabrica The Indian Face parte de una apropiación estética de las gafas utilizadas durante la práctica de algunos deportes extremos como el snowbording, solo que adaptadas para que todo tipo de personas puedan utilizarlas en cualquier lugar u ocasión. Por este motivo, los modelos de gafas de sol que forman parte del catálogo de esta empresa, se caracterizan por brindar toques urbanos y deportivos a los looks de muchos jóvenes a lo largo del continente europeo.

The Indian Face tiene más de 15 años en el sector y actualmente ha logrado comercializar en más de 30 países alrededor de Europa, Asia, Oceanía y América. En su tienda, se pueden encontrar otros accesorios más allá de gafas de sol, como gorras y gafas de esquí. Además, este equipo formado por apasionados de la adrenalina se identifica por mucho más que una tienda de accesorios de deporte, según ellos mismos son “acción, adrenalina, estilo, deporte, vitalidad y superación”.



