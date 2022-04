El promotor Hernan Westmann planea construir un nuevo edificio de oficinas en Nordelta, Buenos Aires Comunicae

viernes, 1 de abril de 2022, 13:25 h (CET) En la actualidad, Nordelta representa una de las urbanizaciones más demandadas y destacadas en Argentina. Ubicada en la Provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de Tigre, Nordelta ha crecido considerablemente a lo largo de los últimos años, convirtiéndose en un espacio de gran interés, también, para inversiones. Tal es el caso de Hernan Westmann, que planea construir un nuevo edificio destinado a albergar oficinas en esta localidad. A continuación, se cuenta todo al respecto ¿Qué debe tener un buen edificio de oficinas según Hernan Westmann?

Desde hace tiempo, se hace referencia al concepto de oficinas inteligentes. Sin embargo, con los avances tecnológicos y un análisis de las necesidades renovadas de las sociedades, este concepto ha ido cambiando. Hoy, se ha llegado a la versión 2.0 de este concepto, donde se tiene en cuenta la irrupción de las nuevas tecnologías, incluyendo especialmente las tecnologías digitales. Pero también ha ido cambiando el concepto de edificación.

Una de las primeras claves que se debe tener en cuenta para construir un buen edificio de oficinas, según Hernan Westmann, es la ubicación. La ubicación debe ser estratégica, sea que se trate de un distrito financiero de primer nivel o que se trate de una zona en crecimiento, como es el caso de Nordelta. De la ubicación también va a depender las amenities a las que se pueda acceder y otros servicios que pueden condicionar el funcionamiento de la oficina.

Además de los aspectos mencionados con anterioridad, hoy en día, es muy importante tener en cuenta el concepto de eficiencia. Lo que se busca es construir edificios partiendo de materiales y de modos de construcción que sean más amigables con el medio ambiente. A su vez, es importante orientar la construcción hacia una mayor eficiencia energética en el interior de los edificios, a fin de reducir el consumo de energía.

¿Por qué construir en Nordelta?

Siguiendo lo mencionado con anterioridad, Nordelta representa hoy una de las mejores ubicaciones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios como es el caso de los edificios de oficinas, como es el nuevo proyecto de Hernan Westmann. Nordelta es una localidad que nació por primera vez como una idea en 1972 de Julián Astolfoni. Desde sus orígenes, tuvo como inspiración ciertos emprendimientos urbanísticos en Europa, como es el caso en particular de las Villes Neuves de París.

Nordelta surge como una respuesta a una demanda que existía en ese momento y que se consideraba insatisfecha dentro de la Provincia de Buenos Aires. En ese entonces, no existían en la provincia urbanizaciones que puedan ofrecer buena infraestructura de saneamiento y de otros servicios. A su vez, no había urbanizaciones que estuvieran planificadas de forma racional e integrada con perspectivas de desarrollo.

Explica el sitio web de Nordelta que: “El proyecto fue aprobado en 1992 por la Provincia de Buenos Aires. En 1998 Julián Astolfoni y Eduardo Costantini se asociaron para comenzar a hacer realidad la idea. 1999 fue el año de lanzamiento del primer barrio, La Alameda, y en el 2000 se entregó el primer lote para su construcción. En menos de 15 años Nordelta se convirtió en la primera Ciudad Pueblo de la Argentina, con más de 30.000 habitantes disfrutando un nuevo estilo de vida”.

Conclusiones

Hernan Westmann es un promotor hotelero con amplia experiencia y trayectoria en el área. En este sentido, las perspectivas para el edificio de oficinas que proyecta son muy interesantes. Apunta a construir un edificio de oficinas basándose en la racionalidad de la estructura y en la incorporación de todos los servicios necesarios para el bienestar de las personas y para la mayor calidad de las instalaciones.

Se trata de generar instalaciones de la máxima calidad donde se pueda desarrollar todo tipo de negocios. Aprovechando la planificación y los servicios de Nordelta, el promotor hotelero Hernan Westmann planifica la construcción de un edificio de oficinas de excelencia.

