5ª Edición de Tastarròs: Fiesta del Arroz en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia Este fin de semana, la ciudad del Turia acoge a decenas de restaurantes que ofrecerán distintos arroces elaborados con las variedades D.O. Arròs de València Jaime Ruiz de Infante

viernes, 1 de abril de 2022, 10:52 h (CET) Mañana, sábado 2, y el domingo 3 de abril, decenas de restaurantes cocinarán en directo arroces clásicos y actuales y ofrecerán degustaciones por 4 euros. Begoña Rodrigo, chef de La Salita, participará en este evento con un arroz con marisco, berberechos y gambas y un arroz con leche más cóctel, y donará todos los ingresos que obtenga para los refugiados de Ucrania, una causa con la que el personal del restaurante está muy sensibilizado, ya que el barman del espacio, Denys Cherkasov, es ucraniano. Junto a Rodrigo estará la cocinera Chabe Soler, que trabaja en su equipo, y que en 2020 se alzó con el World Paella Day Cup.

Lo que se ingrese en Tastarròs será para los damnificados por la guerra de Ucrania

En un primer momento, Chabe Soler iba a participar en solitario en esta cita arrocera, en la que ya es una habitual gracias a su extenso conocimiento de los arroces. Finalmente, Begoña quiso sumarse también a Tastarròs para, junto a Cherkasov, conseguir la máxima repercusión posible.

Begoña Rodrigo y Chabe Soler



Para la chef, que tiene una estrella Michelin, «Los cocineros tenemos que aprovechar la visibilidad de la que ahora gozamos para concienciar sobre los más necesitados, y nuestro foco ahora debe centrarse en los damnificados por la guerra de Ucrania. Estamos asistiendo a una oleada de refugiados de dimensiones históricas, pero no son números: son personas, niños, mujeres y ancianos en su mayoría, que necesitan apoyos. Queremos ayudar, tenemos que hacer algo. Por eso, todo lo que se ingrese durante nuestra participación en Tastarròs irá destinada a ellos. Queremos que Valencia se vuelque, queremos vender un montón de arroz para conseguir el máximo posible. ¡No dejéis de venir, entre todos podemos cambiar las cosas para muchos!».

Las tres variedades de la D.O. Arròs de València

Esta quinta edición de Tastarròs contará con el apoyo de Quique Dacosta, embajador de la celebración, que durante la mañana del sábado 2 visitará los diferentes stands y defenderá los usos y las aplicaciones de las tres variedades acogidas a la D.O. Arròs de València, que son los arroces bomba, senia y albufera. Dacosta es uno de los chefs con mayores conocimientos sobre este cereal. En 2005, marcó un hito con la publicación de su libro Arroces contemporáneos, que sirvió para desterrar mitos y tópicos sin fundamento en torno al cereal y propició su inclusión en el recetario de la alta cocina valenciana, hasta entonces bastante desligada de la cultura arrocera tradicional.

El domingo es el momento de Tastarròs Degusta, que trae a unos 25 restaurantes de la comunidad, que sorprenderán a los asistentes con una amplia variedad de recetas –desde la tradicional paella a preparaciones más sofisticadas— en las que emplearán las diferentes variedades de la D.O. Arròs de València. La cerveza también cobrará relevancia en el evento, patrocinado por Estrella Galicia, que ofrecerá sus principales referencias a precios populares.

Un sequer urbano y un molino para entender el arroz

Una parte de la plaza del Ayuntamiento se convertirá en un gran sequero de arroz en el que se secarán 10.000 kilos de arroz con métodos tradicionales, a la antigua usanza. También habrá un molino de arroz, que permitirá a jóvenes y mayores participar en un taller para conocer de primera mano la elaboración del arroz. Los visitantes podrán retirar ellos mismos la cáscara del cereal y podrán ver cómo el arroz integral –de color pardo, con una capa muy rica en almidón y con muchas vitaminas— se convierte en arroz blanco, característico de la D.O. y cuyas limpieza y molturación definen su naturaleza y sabor. Dentro de este espacio, durante ambas jornadas, en torno a las 12.00 h tendrá lugar el concurso Llauraor Mes Rápid de La Albufera, que premia al asistente que sea capaz de hacer surcos con la mayor rapidez con un almuerzo para dos personas en uno de los restaurantes participantes en Tastarròs.

Un espacio para aprender y comprender

Durante el evento habrá diferentes stands para conocer mejor el arroz de la comunidad desde todos los ángulos. Así, los asistentes podrán visitar el stand del programa europeo EURICE, que pone en valor cómo el cultivo del arroz –sobre todo en Valencia y Grecia— ha contribuido a transformar zonas inhóspitas e insalubres en espacios fértiles de gran valor biológico que han repercutido positivamente en el crecimiento socioeconómico de su población.

La Sociedad Española de Ornitología (Seo BirdLife), la ONG de conservación de la naturaleza más antigua de España, también contará con su propio espacio en el evento. Hasta la plaza del Ayuntamiento llevarán un acuario con plantas y pequeños invertebrados procedentes de La Albufera –que podrán observarse mediante lupas de aumento—, reproducciones de aves de la zona y, diariamente, harán varias yincanas para pequeños y mayores. También habrá un foro, Tastarròs T’ensenya, donde se impartirán clases y showcookings en directo.

Concurso arrocero

El domingo día 3 de abril, sobre las 12.30 h arranca la final del concurso Arrocero del Futuro, una iniciativa que este año, como novedad, trae a cocineros menores de 35 años de toda España –no solo valencianos, como en anteriores ediciones—. Los finalistas cocinarán la receta de arroz de su elección, con la única condición de emplear en ella alguna de las variedades de la D.O. El jurado está compuesto por algunos de los mejores profesionales del periodismo gastronómico. El ganador, que se conocerá el mismo día 3 de abril, conseguirá un premio de 2.000 euros en metálico.

El cultivo de arroz en la Comunidad Valenciana es el más antiguo de España

Tastarròs es una iniciativa con la que la D.O. Arròs de València quiere poner en valor no solo la importancia económica y cultural del arroz, sino también su importancia en la viabilidad de los humedales en los que se encuentran los arrozales. Estos cultivos son ecosistemas con gran importancia ya que garantizan el flujo hídrico que hace posible la vida en los humedales y extiende la presencia de la lámina de agua durante los meses en los que esta escasea (entre mayo y septiembre). Estos cultivos soportan, además, la población de aves migratorias, que cada vez encuentran menos zonas similares para anidar y reproducirse.

El cultivo de arroz en la Comunidad Valenciana es el más antiguo de España y utiliza variedades que resultan de trabajos de mejora que se iniciaron en la primera década del siglo XX. Estas variedades han logrado adaptar sus características al ciclo y al clima y resultan en una materia prima de calidad gastronómica remarcable. La D.O. abarca arrozales ubicados tanto en Alicante como en Valencia y Castellón, aunque en un porcentaje altísimo (más del 90 %) su cultivo se concentra en el Parque Natural de la Albufera, zona húmeda de importancia internacional. Que este espacio natural de características únicas esté en buenas condiciones para su fauna y flora depende directamente del mantenimiento de los arrozales y de que se promuevan técnicas y prácticas alineadas con la sostenibilidad del medio.

