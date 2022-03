La familia ReSound ONE™ se amplía con nuevos modelos BTE recargables

ReSound ONE™ es la ayuda auditiva que ha evolucionado la Audiología con un exclusivo enfoque basado la audición orgánica. Este concepto se ha trasladado a soluciones tecnológicas capaces de reconocer que cada paciente escucha de manera diferente y tiene necesidades distintas Con el lanzamiento de los nuevos modelos ReSound ONE BTE, ReSound extiende el concepto de audición orgánica a personas con pérdida auditiva severa, ayudándoles a redescubrir los sonidos auténticos sin esfuerzo y de manera efectiva.

“Con ReSound ONE™ nos acercamos cada vez más a la experiencia auditiva natural, tomando como referencia la forma en la que interactuamos intuitivamente con el mundo”, resume Manuel Yuste, director de producto de ReSound. La gama ReSound ONE se adapta a las necesidades y situaciones sonoras en las que se hallan inmersos los usuarios, para que se olviden de que están usando audífonos y puedan sumergirse en cada momento. “Cuando hablamos de sonido, nuestra inspiración son las personas, no los algoritmos, para ayudar a los usuarios a escuchar como la naturaleza pretendía”, añade Yuste.

Ahora, con el lanzamiento de los nuevos modelos BTE recargables, ReSound extiende el concepto de audición orgánica a personas con pérdida auditiva severa, ayudándoles a redescubrir los sonidos auténticos que aman, sin esfuerzo y de manera efectiva.

Las ventajas que más refieren los pacientes sobre ReSound ONE se pueden resumir en: audición natural, mejora de la inteligibilidad del habla y localización, ayuda extra en situaciones de ruido y conexión de las personas con pérdida con el mundo digital.

El sistema M&RIE reduce el esfuerzo necesario para escuchar en diferentes situaciones auditivas, aportando un beneficio cuantificado de 2,6 dB (1). Para los usuarios de audífonos, esto equivale a liberar toda esa parte de la energía que emplean en escuchar, permitiéndoles trasladarla a la gestión de las conversaciones.

Un 33% más de calidad de sonido con M&RIE

Asimismo, la protección natural contra el ruido del viento de hasta 15 dB que permite la recuperación del uso del propio pabellón auricular, sin reducir la ganancia (2), aporta un 33% más de calidad de sonido (3) en el exterior. Escuchar al aire libre, ahora es mucho más agradable para personas con pérdida auditiva que utilizan audífonos.

Y hasta un 57% más de precisión en la localización de los sonidos

En este mismo sentido, según un estudio llevado a cabo en 2021, los usuarios pueden localizar sonidos con un 31% más de precisión cuando comienzan a usar M&RIE, porcentaje que aumenta hasta el 57% después de 4 meses de uso (4).

Además de todo ello, el 90% de los oyentes prefieren M&RIE para una calidad de sonido natural (5) y el 95% de los usuarios reportan menos esfuerzo auditivo al hablar por teléfono con M&RIE (6).

