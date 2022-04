Atos culmina con éxito la difusión eficaz y segura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 17:34 h (CET) Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 finalizaron tras una exitosa edición, a pesar del contexto único en el que se celebró el evento. En estos juegos compitieron más de 3.400 atletas, apoyados por sistemas digitales clave que fueron orquestados y asegurados por Atos, aprovechando sus plataformas digitales globales, su infraestructura y su experiencia en orquestación en la nube Atos ha apoyado a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, impulsando la innovación digital para que todos los aficionados al deporte puedan experimentar los logros de los atletas en tiempo real desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. No hay descanso para los valientes: Los equipos de Atos ya han empezado a trabajar en la preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Orquestando la columna vertebral digital detrás de 187 competiciones

Como Partner Mundial de TI del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Paralímpico Internacional (CPI), así como integrador principal, Atos ha dirigido y orquestado los sistemas informáticos digitales clave que han contribuido a la realización segura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Atos proporcionó más de 50 aplicaciones informáticas críticas que apoyaron el buen funcionamiento del evento en general, incluyendo 187 competiciones a lo largo de un mes. Entre ellas se encuentra el Sistema de Gestión Olímpica, que dio soporte a la planificación y las operaciones (acreditaciones, gestión del personal, portal de voluntarios, calendario de competiciones, inscripciones y calificaciones deportivas, voto electrónico), y el Sistema de Difusión Olímpica, que proporcionó los resultados en tiempo real a aficionados, periodistas y emisoras de todo el mundo. Atos también aseguró la infraestructura de TI con servicios de seguridad basados en la nube, incluyendo un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, detección y respuesta de puntos finales y servicios de evaluación de vulnerabilidades.

Incorporación de conocimientos clave de orquestación de la nube

En una primicia para los Juegos, Atos desplegó sus sistemas en una nube pública. Esto dio lugar a la necesidad de crear aplicaciones que pudieran ejecutarse en diferentes entornos de TI y de implementar tecnologías y formas de trabajo innovadoras, como Edge Computing o DevSecOps, para aportar más seguridad y agilidad a toda la arquitectura. Todos los sistemas críticos se orquestaron en la nube desde el Centro de Operaciones Tecnológicas Centrales de Atos en Barcelona, aprovechando la experiencia de Atos en orquestación en la nube.

"En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 se registraron miles de millones de participaciones en las plataformas digitales, lo que demuestra la creciente popularidad y conectividad de los Juegos. Para esta edición, los equipos de Atos tuvieron que ser de nuevo muy ágiles, ya que los Juegos de Tokio 2020 se celebraron un año más tarde de lo previsto", dijo Rodolphe Belmer, CEO de Atos. "Estamos orgullosos de nuestra contribución de 30 años al movimiento Olímpico y Paralímpico y ahora nos centramos en nuestro próximo reto: los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Un siglo después de los últimos Juegos Olímpicos en París, estamos más que contentos de acoger la edición de 2024 en nuestra ciudad natal. No cabe duda de que estos Juegos serán excepcionales".

"Los Juegos Olímpicos siempre han estado a la vanguardia de la innovación tecnológica. Y Pekín 2022 no ha sido una excepción gracias a nuestro Partner Olimpico Mundial Atos, que ha desempeñado un papel clave en nuestro enfoque y en la orquestación de TI, y ha contribuido a ofrecer unos Juegos seguros y protegidos", dijo Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). "Como socio TOP, Atos presta servicios clave que son la fuerza motriz del Movimiento Olímpico".

"Nos gusta pensar que el equipo de Atos es nuestro socio en la sombra. No los vemos, pero sabemos que están en un segundo plano desempeñando un papel absolutamente esencial. Su suministro de sistemas informáticos clave para los Juegos Paralímpicos nos permite llegar a un público mundial y transmitir un mensaje de inclusión", dijo Andrew Parsons, Presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI). "A lo largo de los nueve días de competición, nuestros atletas ejemplificaron cómo el cambio comienza con el deporte. Y al conectar, asegurar y habilitar digitalmente los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 a todas las partes interesadas en todo el mundo, los equipos de Atos desempeñaron un papel importante al ayudarnos a contar la historia de cómo nuestros Juegos son una plataforma para la visibilidad de la discapacidad, la accesibilidad y la igualdad de derechos".

Pekín 2022: Datos y cifras

187 pruebas en el programa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno con transmisión casi instantánea de los resultados a los aficionados, periodistas y emisoras.

en el programa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno con transmisión casi instantánea de los resultados a los aficionados, periodistas y emisoras. Miles de millones de espectadores.

100.000 horas de pruebas técnicas.

Más de 64 millones de personas utilizaron la página web de resultados y la aplicación oficiales de los Juegos Olímpicos, un récord mundial para los Juegos Olímpicos de Invierno.

oficiales de los Juegos Olímpicos, un récord mundial para los Juegos Olímpicos de Invierno. Más de 250.000 acreditaciones emitidas , que también sirvieron como documento oficial seguro de entrada en la frontera de China.

, que también sirvieron como documento oficial seguro de entrada en la frontera de China. 118.802 participantes gestionados a través del sistema de personal, incluidos los empleados del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los 18.000 voluntarios, etc.

gestionados a través del sistema de personal, incluidos los empleados del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los 18.000 voluntarios, etc. Más de 850.000 transacciones de datos seguras desde el Sistema de Gestión Olímpica a sistemas integrados de terceros.

Reducción de los servidores físicos en casi un 30% en comparación con las ediciones anteriores de los Juegos de Invierno, pasando de 257 servidores en PyeongChang 2018 a poco más de 179 en Pekín 2022.

