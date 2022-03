SEO en un Click ayuda a la transformación digital de pymes y autónomos Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 16:58 h (CET) Aumento notable del número de negocios online ante el incremento de las compras y consultas digitales La necesidad de estar presente en Internet cada vez es mayor. Desde el inicio de la pandemia, las compras online y las consultas a través de Internet se han disparado. Según un estudio de Webloyalty, el ecommerce creció un 35% en 2021.

Ante este cambio de tendencia, pequeñas empresa y autónomos sin presencia online buscan la manera de llegar a sus clientes.

Empresas como SEO en un Click, especializada en el diseño de páginas web y páginas de venta online, asesoran con un plan integral a la empresa para su transformación digital.

“Llevamos a cabo un plan de Marketing completo, analizando el target y gestionando el presupuesto para que puedan tener no solo una página web bonita, sino que a través de ella consigan mejorar sus ventas “comenta Marta Ciruelo, fundadora de SEO en un Click. “A diferencia de lo que algunos creen, no es suficiente con crear una tienda online para multiplicar las ventas, es necesario llevar a cabo una estrategia de posicionamiento SEO en Internet para que los clientes les encuentren”.

El diseño de la página web es fundamental, a través de ella se establecerá una relación de confianza con los clientes y será el escaparate en el que se muestren los productos o servicios. El diseño tiene que estar dirigido a aumentar las conversiones, facilitando a los usuarios la compra o los medios necesarios para pedir más información.

Una guardería en Sevilla, una clínica dental en Madrid, una empresa de contadores de agua o un laboratorio agroalimentario son algunas de las empresas que han decidido dar visibilidad a través de Internet a sus negocios.

Las consultas digitales y los pedidos online han llegado para quedarse, en 2022 el ecommerce crecerá entre un 30% y un 50% . Las empresas que aún no tengan presencia digital, tendrán que ponerse manos a la obra para conseguir llegar a sus clientes de forma online y así aprovechar las grandes oportunidades de negocio que brinda la red.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.