Actiu obtiene la certificación ISO 45001 de Gestión de la Salud y la Seguridad en el trabajo

jueves, 31 de marzo de 2022, 13:17 h (CET) La nueva norma ISO 45001 se suma también a las ISO 9001 e ISO 14001 con las que ya contaba Actiu, que logra un sistema integrado de calidad, seguridad y salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente. El compromiso de Actiu con las personas y con el medio ambiente fue reconocido internacionalmente en 2019, cuando su sede corporativa se convirtió en el primer complejo industrial del mundo en obtener las certificaciones LEED Platino de arquitectura sostenible y WELL Platino Actiu, compañía española líder en diseño y fabricación de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, ha dado un paso más en su compromiso con las personas y con el medio ambiente, al obtener la certificación ISO 45001, el sistema estándar internacional de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que garantiza condiciones de trabajo éticas y saludables, así como prácticas de igualdad.

La nueva norma ISO 45001 se suma a las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 que ya disponía Actiu, cuyo conjunto configura un sistema integrado de calidad, seguridad y salud en el trabajo y del cuidado del medio ambiente.

Pionero de la arquitectura sostenible

El compromiso de Actiu con las personas y con el medio ambiente fue reconocido internacionalmente en 2019, cuando su sede corporativa se convirtió en el primer complejo industrial del mundo en obtener las certificaciones LEED Platino de arquitectura sostenible y WELL Platino. Un doble reconocimiento que entronca con los valores y la filosofía de la compañía.

En particular, la política de sostenibilidad de Actiu se centra en la utilización eficiente de los recursos: agua, energía, materias primas renovables. Su Parque Tecnológico es autosuficiente en el consumo de agua para riego y genera, vía paneles solares, más electricidad que la que consume. Además, cuenta en sus instalaciones con la plataforma inteligente Gaia by Actiu®, que permite monitorizar las condiciones de los espacios de trabajo para promover el bienestar y la eficiencia energética.

Esa misma filosofía sostenible se ha replicado en la ampliación de la planta productiva Actiu 7, especializada en el proceso de mecanizado y embalaje de tablero, que ocupa una superficie de 16.500 metros cuadrados. En concreto, A7 ha sido equipada con una planta fotovoltaica compuesta con cerca de 700 paneles solares, que generará anualmente 466.080 kWh, y le permitirá emplear energía 100% limpia.

Además, desde Actiu se cuida todo el ciclo de vida de sus productos y materiales ligados a los valores de la economía circular y la artesanía local. Del uso de materiales reciclados al reciclaje de los materiales sobrantes.

La filosofía Second Act de Actiu es fruto de este proceso y da una nueva vida a los tejidos sobrantes de los procesos de tapizado que se convierten en neceseres, tote bags, fundas de ordenador y mochilas.

