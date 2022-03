Llega Multiply School, un nuevo concepto de escuela de capacitación profesional Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 11:10 h (CET) Multiply School, la startup de formación corporativa que cultiva el talento digital de hoy en día, nació de la mano de Calixto Carbone (CEO) con el objetivo de cambiar la forma en que los profesionales y las empresas quieren progresar La startup Multiply School, que ha bonificado más de 100.000 euros en formación a través de Fundae en 2021, contribuye a la formación online y facilita el impulso de carrera a una disciplina tecnológica.

En un entorno cambiante, con educación globalizada y al alcance de la mano, es indispensable mantenerse actualizado. La información está al alcance de todos, pero es importante apostar por aquellas escuelas de formación profesionales que organicen esa información y la transformen en un set de clases que puedan ser rápidamente llevadas a la práctica.

Como recuerdan Calixto Carbone (CEO) y Matías Muruaga (Regional Director of Admissions) en una entrevista, en plena pandemia y considerando el formato de los cursos en ese entonces, eran muy aburridos. Tras considerar que el estado de las empresas en el futuro iba a ser de adaptación a un nuevo modelo de venta post-pandemia; sumado a la premisa de que la era de la educación tiene que ser efectiva, entretenida y actualizada para que surta el efecto apropiado, esto les motivó para crear un curso combinando cosas que sabían: innovación, tecnología y ventas.



Para ello, ambos desarrollaron un concepto de escuela de capacitación profesional que tiene como punto diferencial del resto de los centros formativos algo muy simple; trabajar para que cada alumno sea un caso de éxito. Su garantía es que el ROI de inversión en los cursos de Multiply School será rápido y tangible.

Una metodología real y efectiva

Multiply School implementó el método PASE, que es una de sus formaciones más exitosas, dado que se focaliza en una metodología de psicología de las ventas y equipos que es actual y en sintonía con la nueva era en las empresas.

Sobre los cursos que organizan y los más demandados, Carbone cuenta que Multiply School tiene formaciones que son 100% presenciales y también a distancia, combinando horas de clase en vivo con un soporte adicional de contenido para que los alumnos puedan reforzar sus conocimientos. En la actualidad, la formación más demandada es “Escala tus ventas”, ya que realmente aporta valor y ayuda a vender más.

Bajo el lema “Formamos empresas y profesionales con dinámicas efectivas, entretenidas y actualizadas”, tanto Carbone como Muruaga coinciden en la entrevista que Multiply School debe respetar siempre estos estándares de calidad. De este modo, se evitan situaciones incómodas como un profesor que lee una presentación a través de Zoom y se garantiza que la formación siempre captará el interés del alumno. Además, constantemente se busca la interacción de los alumnos con base a su experiencia, con profesores motivados que quieran compartir sus conocimientos. En resumen, se quiere que la clase tenga como resultado una experiencia de trabajo en la materia; y que esa experiencia sea estimulante y, por supuesto, relevante.

Entre las empresas con las que Multiply School ya colabora, se encuentran Salesforce, líder en cloud computing a nivel mundial y que comercializa el CRM más popular del mundo empresarial, y el nuevo unicornio español JobandTalent, una startup de búsqueda de empleo que es la nueva referencia del ecosistema de startups en España. Asimismo, colaboran con Cepsa, Copernicus y Raona, entre otras.

¿Qué cursos están ya disponibles?

La startup Multiply School ofrece para el último trimestre del año varios cursos de alto interés para mejorar la competitividad de la empresa, entre los cuales destacan:

Scrum Master & Product Owner

Arquitectura de Software

Linkedin Building

Reclutamiento de talentos Además, este 2022 se han añadido nuevas formaciones en habilidades soft skils y en IT. La oferta completa de cursos puede consultarse en su página web.

Todos los cursos de Multiply School son bonificables a través de Fundae y, en caso de querer averiguar cuántos créditos tiene la empresa, la misma startup se encarga de ello. Como dato, el 80% de las empresas españolas perdió sus créditos de Fundae en 2020, por lo que la startup permite a las empresas averiguar los créditos en su totalidad para poder sacarles rédito.

