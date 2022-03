Gasolineras podrán pedir mañana el anticipo de la bonificación, que se empezará a transferir la próxima semana Se habilitará un buzón de denuncias, reclamaciones y sugerencias para comunicar cualquier tipo de incidencia sobre la bonificación Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 31 de marzo de 2022, 12:13 h (CET) Las gasolineras podrán empezar a pedir desde este viernes el anticipo a la Agencia Tributaria de las bonificaciones al combustible aprobadas por el Gobierno y Hacienda prevé empezar a transferir el dinero a partir de la próxima semana. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa este jueves para explicar la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2021.

La titular de Hacienda ha explicado que desde mañana se habilitará en la página de la Agencia Tributaria un formulario que tendrá que ser cumplimentado por todas las gasolinera que estén interesadas en pedir el anticipo de 15 céntimos que tiene previsto aplicar el Ejecutivo al litro de combustible para todos los ciudadanos, a los que se sumarán otros 5 céntimos que correrán a cargo de las operadoras petroleras --unas 40 en España--.



"Sobre todo pensamos en las pequeñas gasolineras y en las que no están vinculadas a un grupo empresarial", ha remarcado la responsable de Hacienda, quien ha asegurado que gran parte de las estaciones se podrán beneficiar de este anticipo, aunque prevé que habrá algunas que tengan la capacidad y músculo financiero para afrontar el gasto.

Una vez se cumplimente la ficha, Hacienda prevén empezar a transferir a partir de la semana que viene a las gasolineras los anticipos y se irá recargando cada mes.

La ministra ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a las gasolineras sobre los cambios informáticos que deben incluir en la factura para que tenga reflejo esa bonificación y ha señalado que, hasta que puedan poner en marcha este nuevo sistema, podrán comunicarlo en "lugares visibles" del establecimiento.

Montero ha asegurado que el Ejecutivo vigilará que no se produzca ninguna práctica fraudulenta en torno a esta bonificación y ha avanzado que se ha previsto la puesta en marcha de un buzón de denuncias, reclamaciones y sugerencias para que se pueda comunicar cualquier tipo de incidencia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.