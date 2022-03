Neteris refuerza su apuesta por Oracle Integration Cloud Service (OIC), orientada a integrar aplicaciones y automatizar procesos Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 10:02 h (CET) Neteris, que ya dispone de 3 referencias live del producto intensifica su apuesta por el producto utilizándolo en casos de uso asociados a la gestión de Datos Maestros, una problemática muy común que OIC cubre con gran solvencia. Gartner sitúa a Oracle Integration Cloud en el segmento de los líderes en su cuadrante mágico de soluciones iPaaS Neteris, compañía especializada en la implantación de soluciones CLOUD orientadas a la digitalización de procesos de negocio y uno de los Partner más destacados de Oracle en nuestro país, acaba de anunciar que refuerza su apuesta por la plataforma de Oracle Integration Cloud (OIC), la solución iPaaS (Integration Platform as a Service) de Oracle, que ofrece 3 soluciones totalmente complementarias en una:

Modelado y Automatización de Workflows & Procesos de Negocio

Integración de Aplicaciones Online a través de +80 Adaptadores Nativos

Nativos Construcción de formularios de usuario con Visual Builder CLOUD. Tras evaluar esta solución, Gartner ha reconocido a Oracle y a su plataforma OIC como uno de los líderes en su cuadrante mágico de soluciones iPaaS (Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service), gracias a su alta capacidad de ejecución y a la completa visión que ofrece del entorno de negocio, junto a players como Informática o Mulesoft.

Funcionalidades clave de Oracle Integration Cloud Service: Automatización e Integración

La automatización facilita que cualquier proceso, como el alta de un artículo o de un nuevo empleado, se realice de la manera óptima, simple y organizada posible, facilitando en todo momento la trazabilidad, gobierno del proceso y de la información asociada.

Se trata de la solución iPaaS de Oracle, que permite automatizar desde la nube los workflows de su organización, así como un potente motor de integración de aplicaciones con más 80 adaptadores nativos y un moderno generador de formularios a través de Visual Builder.

La integración con terceros, gracias a sus conectores nativos y a la compatibilidad con tecnologías universales, facilita la integración online entre los procesos de OIC y las aplicaciones del cliente, de forma que, por ejemplo, el valor de un desplegable en un formulario de OIC muestra a los valores obtenidos directamente del ERP corporativo, lo que minimiza drásticamente el mantenimiento y maximiza los casos de uso.

Qué aporta Neteris

La metodología desarrollada por Neteris para la implantación de OIC cubre, durante el desarrollo de cada proceso de negocio, aspectos como:

Diseño y Modelado de procesos (BPMN 2.0).

de procesos (BPMN 2.0). Integración de Aplicaciones Online vía Web Services, SOAP, API REST, etc, para gobernar sus datos “end to end” a través de sus diferentes sistemas, estén donde estén.

Online vía Web Services, SOAP, API REST, etc, para “end to end” a través de sus diferentes sistemas, estén donde estén. Diseño de modernos formularios que mejoran enormemente la experiencia de sus usuarios con los procesos de negocio.

que mejoran enormemente la experiencia de sus usuarios con los procesos de negocio. Codificación de reglas de negocio , notificaciones de proceso y alertas

, notificaciones de proceso y alertas Gestor de ausencias para redirigir los workflows en caso de vacaciones o ausencias de los diferentes actores del proceso.

para redirigir los workflows en caso de vacaciones o ausencias de los diferentes actores del proceso. Analíticas del proceso. Las mejoras obtenidas gracias a la implantación de esta solución tienen un reflejo claro en el trabajo del día a día de las compañías, sean del sector que sean. OIC permite conectar más rápidamente los sistemas internos y de terceros, lo que acelera el retorno de la inversión, consiguiendo a la vez la integración de los sistemas y la automatización de los procesos.

Esto facilita la modernización de los procesos de extremo a extremo, permitiendo la obtención de KPIs en todos los procesos y aplicaciones para minimizar los retrasos, optimizar las operaciones, evitar errores costosos y reducir los gastos generales de auditoría.

En palabras de Juan Manuel Grajera de Managing Director Neteris, “OIC ha permitido a nuestros Clientes resolver diversas problemáticas relacionadas con la gestión de datos maestros, la automatización de tareas repetitivas y la integración de aplicaciones, reduciendo de forma importante los costes operativos asociados a ellas. Es una solución de un potencial enorme que además permite incorporar tecnología RPA, por lo que ciertas actividades de un proceso pueden ser realizadas por BOTS de forma totalmente integrada en la solución, dando un paso más hacia la Hyper-Automatización y abriendo de forma ilimitada los casos de uso del producto”

Entre los sectores en los que Neteris ya ha implantado esta solución, destacan químico y farmacéutico, manufacturing, y alimentación y bebidas. Compañías importantes de nuestro país, que están aprovechando la experiencia de Neteris en la implantación de esta solución iPaaS de automatización e integración de sistemas y de procesos de negocio.

Entre alguno de los datos de mejora que estas compañías han conseguido destaca la reducción de más de seis veces el tiempo empleado en dar de alta los productos.

Más información y descarga de un caso de éxito: https://info.neteris.com/oic-oracle-integration-cloud

Acerca de Neteris

En Neteris desarrollan e implementan soluciones que ayudan a sus clientes a digitalizar sus procesos de negocio y a fomentar su cultura analítica, siempre a través del uso de la tecnología.

A través de este impulso digital y analítico alrededor de los procesos de negocio buscan incrementar su rendimiento, mejorar los mecanismos de toma de decisiones y en definitiva mejorar su competitividad.

En 2019 entran en el ranking “Best Working Places”, porque un excelente lugar para sus casi 100 empleados es la mejor manera de conseguir los mejores resultados para sus clientes.

Desde 2017 Neteris cada año renueva y escala posiciones dentro del TOP 100 de compañías de mercado IT en España; Y cuentan con la certificación UNE-ISO/IEC 20000-1:2011 de sus Servicios de Gestión de Aplicaciones Platinium.

Más información en: marketing@neteris.com

