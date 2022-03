Carpe Diem Comunicación incorpora 5 nuevas cuentas de los sectores de videojuegos, esports y tech Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 09:49 h (CET) La agencia de Comunicación y Relaciones Públicas con una amplia experiencia en empresas disruptivas, refuerza así su especialización en los sectores de videojuegos, esports, tecnología y Fintech Carpe Diem Comunicación, la agencia de PR, que cuenta con más de diez años de experiencia en el sector, ha sumado cinco clientes a su porfolio, cuyas áreas abarcan los sectores de tech, fintech, esports y videojuegos. La empresa lleva más de una década en sectores de innovación y tecnología, enfocada a la comunicación corporativa y de producto.

Las nuevas incorporaciones corresponden a compañías líderes en sus sectores como Team Queso, la organización de esports líder en mobile gaming; Sequra, la innovadora fintech del sur de Europa especializada en el mercado del Buy Now Pay Later (BNPL) y pagos aplazados; GameHouse, la plataforma referente de juegos casuales para mujeres; Gamestry, la plataforma de vídeo social especializada en videojuegos y en la interacción entre creadores de contenido y gamers, y Durcal, la primera aplicación española de cuidado familiar a distancia que ha revolucionado el sector de la tercera edad.

La confianza de estas empresas se debe a que Carpe Diem Comunicación se ha convertido en partner estratégico de otras renombradas compañías como Colvin, la startup que ha revolucionado el sector de las flores y plantas con su modelo de negocio basado en la desintermediación de la cadena de suministro a través de la tecnología; Holded, la plataforma de software empresarial diseñado especialmente para emprendedores y pequeñas empresas; Hastee, la empresa líder en Europa en ofrecer salario bajo demanda y salud financiera para empleados; y King, la empresa global líder en entretenimiento interactivo para el mundo móvil. Además, la agencia, que tiene base en Barcelona, se caracteriza por su alcance global atendiendo a empresas de todo el mundo como Also, Entravision, Bolt, Dozen Investments, P101, entre otros, y por ser parte de L’ATTITUDE, una red internacional que reúne a 19 agencias de toda Europa, América, Oriente Medio y Asia.

Berta Fola, CEO y fundadora de Carpe Diem Comunicación, añade: “Para nosotros es un verdadero orgullo que empresas innovadoras y disruptivas nos elijan como agencia para acompañarlas en su posicionamiento en los medios españoles e internacionales. Para la agencia, el inicio de 2022 ha sido excelente en cuanto a captación de nuevas cuentas y crecimiento de nuestra plantilla, además de haber activado varias acciones de impacto. Nuestra filosofía sigue intacta y seguiremos trabajando para ayudar a startups a descubrir y comunicar su propuesta de valor, además de generar conocimiento de marca”.

Sobre Carpe Diem Comunicación

Fundada en 2010 por Berta Fola, profesional con más de 20 años de experiencia en el sector, Carpe Diem Comunicación es una agencia de Comunicación y Relaciones Públicas especializada en tecnología y lifestyle que ofrece servicios de consultoría estratégica, eventos y desarrollo digital. Cuenta con una amplia variedad de clientes como King, Colvin, Holded, Also, Bolt, Hastee, Entravision, Sequra, Team Queso, GameHouse, Her Roomies, entre otros. Nota de prensa La agencia se destaca por ofrecer un trato personalizado a sus clientes, creando influencia y notoriedad de marca en la opinión pública, a través de la creación y gestión de contenidos y la conceptualización de eventos sociales con repercusión tanto online como offline.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grupo A3Satel adquiere el distribuidor Gold de Wolters Kluwer, Europroma Soft OPTOM 2022 presenta el libro Retina y nervio óptico para optometristas y otros profesionales sanitarios Las nuevas tecnologías energéticas: claves en el fortalecimiento del sector primario UFEC y ACM unen fuerzas para impulsar la digitalización en el territorio Llega Multiply School, un nuevo concepto de escuela de capacitación profesional