Securitas Direct reafirma su apuesta por Cataluña y abre 300 vacantes en la región

jueves, 31 de marzo de 2022, 08:01 h (CET) La compañía ha organizado un evento online hoy 30 de marzo con el que espera encontrar 250 comerciales y 50 responsables para su departamento de ventas. En los últimos dos años, Securitas Direct ha aumentado en un 16% su plantilla en Cataluña hasta alcanzar los 1.600 profesionales en la región. Securitas Direct cuenta con certificados como el de ‘Great Place to Work’ y ‘Top Employer’ que la avalan como una de las mejores empresas para trabajar Securitas Direct, la compañía líder en protección de personas, hogares y pequeños negocios, organizado los dia 29 y hoy 30 de marzo un evento online para contratar a un total de 300 profesionales en la provincia de Barcelona. La cita estará abierta a a todo tipo de personas, que estén interesadas en formar parte de la compañía.

Con esta iniciativa Securitas Direct persigue contratar a 250 comerciales y 50 responsables de equipo para su departamento de Ventas. Para asistir, los candidatos deben acceder al siguiente enlace e inscribirse. Tras hacerlo, recibirán una invitación para conectarse durante el día y hora elegidos.

En cuanto a las condiciones, se ofrece contrato indefinido, formación constante, desarrollo de carrera y todos los beneficios de trabajar en una compañía certificada como Great Place to Work y Top Employer. Y es que la compañía invierte cada año más de 4 millones de euros en herramientas para garantizar el Bienestar de sus colaboradores e imparte más de 360.000 horas de formación al año para impulsar su crecimiento.

“Somos una empresa líder y queremos seguir creciendo y marcando la diferencia de la mano de los mejores profesionales. Por ello, con esta iniciativa impulsamos la captación de talento en Cataluña donde, además, nos proponemos seguir siendo un motor de desarrollo e impulso económico”, asegura Álvaro Vázquez, director de Gestión de Personas de Securitas Direct.

Apuesta por Cataluña

Con este ‘Recruiting Day’ la compañía contribuye a la generación de empleo en la región, una apuesta que Securitas Direct viene reforzando a lo largo de los últimos años. Desde 2020 ha aumentado su plantilla en la zona en más de un 16% hasta alcanzar los 1.600 profesionales.

Asimismo, en términos de negocio en Cataluña hay más de 475.000 hogares y pequeños negocios protegidos gracias a los sistemas de Securitas Direct, lo que supone el 29% de su cartera de clientes.

El peso de la región se traduce también en que algunos servicios de la compañía se operan al 100% desde la región. Este es el caso de la monitorización 24/7 de Protección Senior —gracias al cual la compañía puede velar por la seguridad de los mayores— que, inicialmente, se realizaba desde Madrid y que se trasladó a la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Cornellà de Llobregat tras su inauguración en 2019.

La Central Receptora de Alarmas más grande y moderna de Europa

La CRA de Cornellá, inaugurada en octubre de 2019, supuso un notable avance en la red de protección de la compañía. Unida a la primera Central Receptora de Alarmas que ya tenía Securitas Direct en Madrid, conforman la CRA más grande y moderna de Europa que cuenta ya con más de 1.650 especialistas encargados de garantizar la protección de los clientes de la compañía.

Esta nueva sede, por tanto, se convierte en el segundo mayor centro de trabajo en España de la organización y ha supuesto un punto de inflexión en la generación de empleo de la región.

Desde la sede de Cornellà se prestan los servicios de Central Receptora de Alarmas, Central de Emergencias de Protección Senior, Atención al Cliente, Televenta, Centro de Generación de Visitas Comerciales y Mantenimiento. Adicionalmente, se ha convertido en el centro de soporte en España para dar continuidad al negocio ante situaciones de incidencia operativa (BCP o Plan de continuidad de negocio).

