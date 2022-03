SunMedia apuesta por el liderazgo femenino Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 15:22 h (CET) Con el 50% de mujeres en su plantilla, SunMedia ha alcanzado la paridad total, un compromiso de largo recorrido que la compañía adquirió desde sus comienzos. La adtech ha impulsado el liderazgo femenino poniendo al frente de 4 de sus nuevas oficinas a figuras como Indiana Quiñones, Claudia Corral, Úrsula Rodriguez o Sara Wendle La igualdad en el ámbito laboral sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes para las empresas españolas que todavía tienen un largo camino por recorrer hasta alcanzar la paridad total.

No obstante, en los últimos años se han producido mejoras en esta materia a través del impulso del talento femenino. SunMedia es una de las compañías que ha convertido su compromiso con la igualdad de género en una realidad y, a día de hoy, las mujeres de su plantilla representan el 50% del total de trabajadores.

La apuesta de la adtech por la igualdad se traduce no solo en la equidad total entre sus trabajadores, sino también en su impulso al liderazgo femenino en 4 de sus nuevas oficinas. Figuras como Indiana Quiñones, Country Manager en Cono Sur; Claudia Corral, Country Manager en México; Úrsula Rodriguez, Country Manager Perú o Sara Wendle, Partnership Manager en Nordics, son solo algunos ejemplos del compromiso de SunMedia de reforzar altos cargos con perfiles femeninos.

“La confianza que SunMedia ha depositado en mí para reforzar su posicionamiento en LATAM es un ejemplo del compromiso real con el liderazgo femenino” afirma Claudia Corral, Country Manager México. Su directiva en Perú Úrsula Rodriguez, describe su experiencia en SunMedia como “El lugar donde tienes la oportunidad y el espacio para exponer tus ideas, hacer fluir tu creatividad y hacer crecer cualquier proyecto”. Así lo comparten Indiana Quiñones, Country Manager en Cono Sur y Sara Wendle, Partnership Manager en Nordics “creemos que el impulso del liderazgo femenino que existe en SunMedia, no solo es un compromiso necesario, sino imprescindible a la hora de mejorar la cultura empresarial y los resultados de negocio”.

Ya en 2017 la compañía reflejaba este compromiso poniendo a Isela Abarca al frente de su expansión de SunMedia en Latinoamérica, en cuya región ya cuentan con oficinas en Brasil, Colombia, Argentina, Perú y México.

“No hay mejor denotación respecto al compromiso en igualdad de género de SunMedia, que haber elegido una mujer como primer eslabón de la compañía en su apuesta por la expansión fuera de España en 2017” afirma la antigua Managing Director de LATAM Isela Abarca. Y continúa “Es un orgullo haber sido parte activa en la construcción de los cimientos de la compañía durante sus primeros 4 años en LATAM, y actualmente ser testigo de la solidez y continuidad de su crecimiento, sustentado en distintos países por el liderazgo femenino”.

Asimismo, la presencia femenina se extiende a otras áreas directivas de la compañía de la mano de mujeres como Laura Abis, directora de RRHH o Violeta Álvarez, Sales Director Madrid, o su reciente incorporación Silvia Fernández, Head of Platforms & CTV, quien afirma que “La apuesta por el talento femenino es algo latente y que se respira desde el momento en que te incorporas a SunMedia”. Y continúa, “Desde la nueva división de Innovación, Content y CTV queremos seguir apoyando esta apuesta por la igualdad de género y el liderazgo femenino para seguir construyendo entornos de competitividad e innovación constante”.

Por su parte, la directora de RRHH Laura Abis asegura “Que una empresa como SunMedia nos ponga en primera línea no solo es un orgullo, sino un ejemplo para todas las compañías del sector”, y también desde España, Violeta Álvarez Sales Director Madrid lo corrobora “El apoyo a las mujeres es esencial para desarrollar su potencial, especialmente en un sector como el tecnológico donde hacen falta más mujeres referentes”.

