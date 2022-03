"Patti Smith: Electric poet": el retrato definitivo de la madrina del punk El 8 de abril se estrena este documental que aborda la icónica e inspiradora figura de esta leyenda viva del rock que sigue sobre los escenarios a sus 75 años Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de marzo de 2022, 11:50 h (CET) Con motivo del 75 aniversario de Patti Smith, Filmin estrena el próximo viernes 8 de abril "Patti Smith: Electric Poet", el documental que narra los 50 años de carrera de la madrina del punk. Las directoras, Anne Cutaïa y Sophie Peyrard, repasan la historia de esta insaciable poetisa, música, fotógrafa y activista a través de material de archivo inédito y excepcionales grabaciones de conciertos.

Con tan solo 20 años, la jovencísima Patti Smith llegó a Nueva York y trastocó los códigos del rock y de la poesía a su estilo. Ahora, 5 décadas más tarde y con álbumes tan míticos como "Horses" a sus espaldas, es la leyenda viva del underground. El arte de Smith, pionero en todas sus variantes, ha influenciado a centenares de músicos y bandas, como PJ Harvey o The Smiths.



Sin embargo, su figura artística es inseparable de su faceta activista. Si alguien vende 5 millones de discos, debería estar transmitiendo algún mensaje en estos 5 millones de discos, comenta Patti Smith en el documental. Para mí, la mayoría de estos artistas no hacen nada por comunicar, solo cogen el dinero de la gente y a cambio les dan entretenimiento mediocre. Con una libertad subversiva y una energía radicalmente punk, Smith se ha convertido en un mito del rock con una personalidad esculpida a base de reivindicar el arte como una fuerza política. La crítica es muy patriótica. Manifestarnos es nuestra obligación si creemos que se están cometiendo injusticias, sentencia.



Más allá de contar cronológicamente la vida de la artista, "Patti Smith: Electric Poet" constituye un viaje a la escena neoyorkina de los años 70 a ritmo de las mejores canciones de la década y celebra a quien fue, es y será un icono para quienes viven en los márgenes.

Patti Smith: Electric Poet País y año de producción: Francia, 2022. Duración: 60 minutos. Dirección: Anne Cutaia, Sophie Peyrard. Intervienen: Patti Smith, Bob Dylan, Robert Mapplethorpe, Janis Joplin, Jimmi Hendrix, William S. Burroughs, Andy Warhol, John Cale.

DIRECTORA Sophie Peyard Sophie Peyard es una directora, documentalista y guionista francesa especializada en la contra-cultura, el arte y el feminismo. Su filmografía incluye "Divas de los 90: Whitney, Mariah y Céline" y "Les sorcières à Hollywood". Junto a Anne Cutaia, especialista en edición de documentales, ha dirigido "Patti Smith: Electric Poet". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.