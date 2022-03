Las mayúsculas de Manolita Espinosa Mayúsculas algunas palabras, minúsculos algunos adultos si quieren comprender el mensaje de la gran y extensa obra de Manolita Espinosa Nieves Fernández

miércoles, 30 de marzo de 2022, 09:31 h (CET) Auspiciada por el CELCIT, el Ateneo de Almagro y el Ayuntamiento de la ciudad, la escritora Manolita Espinosa, comprendiendo que por su edad y circunstancias no asistiría a su propio homenaje que le harían los poetas en el Pinar del mismo nombre en los últimos días, nos regala y unas frases sembradas de letras mayúsculas, porque mayúscula es su poesía, esté o no esté ella presente. Pero ella quiere estarlo, siempre a su especial manera, con flores y otras dádivas, y en una postal coloreada con la imagen de un bosque,la poeta nos considera a TODOS sus amigos y nos da un abrazo con unas anticipadas gracias.



Es el Día Mundial de la Poesía, en el Silo de Almagro, acompañará su imagen con una pintura mural a la de Don Quijote, uno de sus temas usados en su poesía infantil. Y se situará también al lado de Federico García Lorca, de donde tomó sus palabras y conceptos más vitales. Esas son las tres especies de hornacinas donde figuran de momento los poetas, ilustradas por tres pintores muy distintos que aportan al lugar igualmente su arte.

Manolita llama a los escritores visitantes POETAS, LECTORES, caminantes… nos llama a CELEBRAR la alegría de los SIGLOS, a celebrar la PALABRA, el UNIVERSO y la LUZ. Y nos pide que lo hagamos con nuestra propia voz. Es una persona adulta y responsable, algo así como los adultos del Principito de Saint-Exupéry, pero en realidad es como una niña: Y los NIÑOSabrirán sus rostros a la Vida que teje caminos de Amor…

Es la poeta de la VERDAD, de la NATURALEZA y de la HUMANIDAD. Pero estas palabras, en mayúscula, entresacadas de su propio mensaje, no han sido las únicas en el homenaje de la tarde, ya por la mañana pudimos irnos de viaje fantástico con Maneco y Aitana, un viaje teatral, un Viaje al Sol desde el Tornasol, ahí los niños cantaron al teatro y en el mismo teatro, jugaron y bailaron al son de los poemas musicados por los dos artistas, también las palabras cantadas allí fueron mayúsculas, al tiempo que todos nos hicimos minúsculos escuchando y disfrutando de su mejor poesía infantil. Mayúsculas algunas palabras, minúsculos algunos adultos si quieren comprender el mensaje de la gran y extensa obra de Manolita Espinosa.

Luego llegarían las palabras de los poetas que también se hicieron mayúsculas y la palabra cantada del poeta compositor y cantautor. Ya no importaba quienes estábamos allí, prestando nuestra voz y nuestra energía, por ello no pongo otros nombres propios, la voz genérica de ese domingo festivo fue de la octogenaria poeta niña que nos ofrecía con toda su ternura los versos de toda una vida. MANOLITA ESPINOSA.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.